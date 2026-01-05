Afrique: CAN 2025 - A Marrakech, la fan zone 100% ivoirienne rassemble les supporters et la diaspora

Le « village Éléph'fan », permet aux supporters de la Côte d'Ivoire de se rassembler les jours de match à Marrakech. Mais pas que. La fan zone est devenue un lieu de rendez-vous pour des membres de l'importante diaspora ivoirienne au Maroc.

Les joueurs d'Émerse Faé ont posé leurs valises à Marrakech pour cette CAN 2025, les Ivoiriens aussi. Le Comité national de soutien aux Éléphants (CNSE), groupe de supporters officiel de la sélection, avec le soutien du gouvernement ivoirien, a mis sur pied sa propre fan zone, dans le nord de la ville, à proximité du stade. Sur place, un grand chapiteau, un écran géant, de quoi se restaurer et une petite esplanade. En ce jour de match contre le Gabon, s'y rassemblent les musiciens, les chanteurs et les danseurs, pour faire monter la température avant que tout ce petit monde se dirige vers le stade.

En habitué, Adonis, de tous les déplacements de la Côte d'Ivoire à la CAN et à la Coupe du monde depuis 1984, est à la baguette aux percussions. Les Éléphants sont déjà qualifiés pour les huitièmes avant d'affronter les Panthères, et alors ? « On prend notre matériel et on va au stade, lance le doyen du groupe. On a les percussions, les vuvuzelas, les castagnettes, les chanteurs, les danseuses, les harmonicas... On prouve toujours ! » De quoi mettre dans l'ambiance les Ivoiriens qui ont survolé les presque 3000 kilomètres qui séparent Marrakech d'Abidjan.

« On se met en condition pour aller soutenir les Éléphants, lance un supporter venu d'Abidjan, qui ne fait pas partie du CNSE mais qui apprécie l'initiative. Il y a de la musique, de l'ambiance, les gens se réchauffent, c'est le match avant le match », se réjouit-il, alors qu'il s'apprête à se faire maquiller. « En orange, blanc, vert, les couleurs de notre drapeau, détaille Audrey, chargée de colorier tous ces visages. C'est pour nous démarquer, quand les gens nous voient de loin, ils savent que ce sont les Ivoiriens qui arrivent ! »

Une diaspora mobilisée pour sa sélection

Dire que les Ivoiriens ont posé leurs valises à Marrakech pour la CAN n'est pas tout à fait exact. Nombre d'entre eux se trouvaient déjà au sein du royaume Chérifien, où la diaspora est importante. Selon Adonis Kouadio Julien, le président du CNSE, 2500 Ivoiriens résident rien qu'à Marrakech. Et la fan zone profite aussi à leurs compatriotes de Casablanca, de Rabat et d'ailleurs qui profitent du lieu pour se connecter. Et même retrouver des produits du pays.

Maria, caféologue d'origine ivoirienne et résidant en France, a voyagé par ses propres moyens afin de tenir un stand au sein de la fan zone, où elle fait étalage de café qu'elle fait produire en Côte d'Ivoire. « Ce matin, un Ivoirien est venu boire du café et m'a dit qu'en 15 ans qu'il a passés au Maroc, il n'avait jamais goûté du café de chez lui », se réjouit la jeune femme, extrêmement fière de faire voyager le goût du pays jusqu'à ceux qui en sont partis.

Bamaré fait partie de ces expatriés. Elle vit à Marrakech depuis deux ans et en ce jour de match, elle officie en tant qu'hôtesse sur la fan zone pour aider à accueillir la bonne centaine de personnes déjà présente à quatre heures du coup d'envoi. Elle tente d'expliquer pourquoi les Ivoiriens se sentent si bien au Maroc : « Les Marocains sont très accueillants et gentils. Ça nous pousse à vivre en communauté avec eux. Ils sont nos frères et les Camerounais sont nos maris », lâche-t-elle dans un éclat de rire.

Et puis, côté football, la connexion existe également. Aucun Ivoirien n'a oublié que si les Éléphants ont terminé parmi les meilleurs troisièmes de leur CAN, c'est en bonne partie grâce à la victoire des Lions de l'Atlas contre la Zambie en phase de groupes. D'ailleurs, Max-Alain Gradel s'était offert un tour d'honneur au stade Alassane Ouattara après la finale, en brandissant un drapeau du Maroc.

« Là, on va partir au stade avec tous les Marocains et les Ivoiriens prêts à supporter la Côte d'Ivoire »

Kévin vit à Marrakech depuis un an et demi où il officie comme rabatteur dans un restaurant. Lui qui se sent comme un poisson dans l'eau au Maroc, grâce aux Marocains qui « aiment les Ivoiriens » et à tous ses compatriotes qu'il côtoie au quotidien, notamment dans le quartier de Saada, se souvient : « Tous les Ivoiriens sont reconnaissants envers les Marocains pour la dernière CAN. On sait qu'on avait besoin d'être meilleurs troisièmes et le Maroc nous a permis de l'être. Là, on va partir au stade avec tous les Marocains et les Ivoiriens prêts à supporter la Côte d'Ivoire, ambiancer et faire de cette CAN un moment inoubliable ».

Un instrument en plastique à mi-chemin entre la vuvuzela et le trombone accroché autour du cou, dans lequel il souffle généreusement, Kévin attend la fameuse distribution des billets. Car le CNSE offre des packages pour des voyages tous compris depuis Abidjan, comprenant l'hébergement, les transferts à l'hôtel et au stade... mais aussi des places gratuites pour les membres de la diaspora.

Ce jour-là, sous le soleil, une petite centaine de personnes fait la queue dans la cacophonie en attendant la distribution à la volée. C'est un peu la bousculade, en partie à cause de Kévin qui essaye de récupérer plusieurs billets pour ses amis marocains. Il y en aura pour tout le monde, assurent les organisateurs. Ce soir-là, pour Gabon-Côte d'Ivoire, parmi les 20 000 supporters présents, la majorité étaient orange. Et les « Éléph'fans » comptent bien réitérer en huitièmes de finale contre le Burkina Faso.