Cote d'Ivoire: Facobly - La Première dame Dominique Ouattara équipe la cantine scolaire de Zouatta

5 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

La Première dame Dominique Ouattara, à travers la Fondation Children of Africa, a fait le 3 janvier 2026, des dons en vue de soutenir la cantine scolaire de Zouatta, pour l'année académique 2025-2026.

Les dons ont été réceptionnés par Philippe Kouhon, cadre et fils de la localité qui oeuvre sans relâche pour le développement de la région. Les dons de la Première dame de Côte d'Ivoire sont composés de sacs de riz, de pâtes alimentaires, de l'huile, de kits scolaires, ainsi que des récompenses pour les meilleurs élèves de l'école primaire.

Outre ces dons, une enveloppe a été également remise. L'objectif est d'assurer le bon fonctionnement de la cantine et de renforcer la scolarisation en milieu rural et ce, conformément à la vision sociale portée par la Fondation Children of Africa.

« On n'a pas besoin d'être ministre, maire ou député pour contribuer au bien-être de ses parents. L'Etat ne peut pas être partout. Les cadres ont le devoir d'impulser la dynamique du développement avant l'appui de l'Etat », a déclaré Philippe Kouhon, soulignant que cela passe par une unité comme c'est le cas à Zouatta.

Il a également annoncé la création prochaine d'une coordination des cadres de Facobly pour répondre aux défis de l'enclavement. « Le département a besoin d'un véritable plan Marshall. Nous avons des ressources et des compétences à faire valoir », dit-il, remerciant la Première dame Dominique Ouattara, dont les actions continuent d'impacter durablement la vie des populations de Facobly.

A noter que trois tonnes de ciment et des kits scolaires ont été remis à Firmin Siaka pour la finition de l'école primaire de Flansobly.

