Cote d'Ivoire: Ppa-CI - Le Secrétariat général trace les grandes orientations politiques de 2026

Le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI) a tenu le 3 janvier 2026, au siège du parti à Abidjan, la première session ordinaire de son Secrétariat général au titre de l'année 2026. La rencontre s'est déroulée sous la présidence du président exécutif, le Professeur Sébastien Dano Djédjé, en présence du Secrétaire général, Tchéidé Jean-Gervais.

Au coeur des travaux, les membres du Secrétariat général ont examiné la synthèse du rapport de la tournée nationale d'information et d'échanges, présentée par la deuxième vice-présidente exécutive, la camarade Ouraga Eugénie. Cette tournée, menée sur l'ensemble du territoire, a permis de recueillir les préoccupations et les attentes des militants à la base.

Les recommandations issues de ces échanges ont principalement porté sur le fonctionnement et la vitalité des fédérations, le renforcement de la discipline interne, la poursuite de la lutte contre le quatrième mandat, la libération des prisonniers d'opinion, ainsi que la mise en place et la dynamisation des structures de base du parti.

Par ailleurs, le Secrétariat général a arrêté les grandes orientations politiques et organisationnelles de l'année 2026. Celles-ci incluent notamment l'organisation de la cérémonie de présentation de voeux au président du parti, la tenue d'une rentrée politique nationale, la célébration de la Fête de la renaissance, l'organisation d'un atelier de réflexion sur la réforme du Ppa-CI, la convocation d'une Convention du parti avant le Congrès, ainsi que l'établissement du bilan de la lutte contre le quatrième mandat.

En questions diverses, l'assemblée a été informée que les corps des victimes de Nahio n'avaient pas encore été restitués aux familles par l'État en vue de leur inhumation, une situation qui suscite une vive préoccupation au sein du parti.