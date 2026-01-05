Cote d'Ivoire: Ppa-CI - Le Secrétariat général trace les grandes orientations politiques de 2026

5 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI) a tenu le 3 janvier 2026, au siège du parti à Abidjan, la première session ordinaire de son Secrétariat général au titre de l'année 2026. La rencontre s'est déroulée sous la présidence du président exécutif, le Professeur Sébastien Dano Djédjé, en présence du Secrétaire général, Tchéidé Jean-Gervais.

Au coeur des travaux, les membres du Secrétariat général ont examiné la synthèse du rapport de la tournée nationale d'information et d'échanges, présentée par la deuxième vice-présidente exécutive, la camarade Ouraga Eugénie. Cette tournée, menée sur l'ensemble du territoire, a permis de recueillir les préoccupations et les attentes des militants à la base.

Les recommandations issues de ces échanges ont principalement porté sur le fonctionnement et la vitalité des fédérations, le renforcement de la discipline interne, la poursuite de la lutte contre le quatrième mandat, la libération des prisonniers d'opinion, ainsi que la mise en place et la dynamisation des structures de base du parti.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, le Secrétariat général a arrêté les grandes orientations politiques et organisationnelles de l'année 2026. Celles-ci incluent notamment l'organisation de la cérémonie de présentation de voeux au président du parti, la tenue d'une rentrée politique nationale, la célébration de la Fête de la renaissance, l'organisation d'un atelier de réflexion sur la réforme du Ppa-CI, la convocation d'une Convention du parti avant le Congrès, ainsi que l'établissement du bilan de la lutte contre le quatrième mandat.

En questions diverses, l'assemblée a été informée que les corps des victimes de Nahio n'avaient pas encore été restitués aux familles par l'État en vue de leur inhumation, une situation qui suscite une vive préoccupation au sein du parti.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.