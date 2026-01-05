Cote d'Ivoire: Législatives au pays - Le grand recul du Pdci-Rda de 2016 à 2025

De 89 députés en 2016 à seulement 32 en 2025, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire(Pdci-Rda) connaît une érosion continue de sa représentation parlementaire.

Chute vertigineuse ! Longtemps pilier central de la vie politique ivoirienne, le parti traverse aujourd'hui une zone de turbulences marquée par des divisions internes, des choix stratégiques contestés et une perte d'influence dans plusieurs bastions électoraux, notamment depuis le décès de son leader historique, Henri Konan Bédié, le 1er août 2023.

2016-2020 : Au sommet de sa puissance sous Bédié

Lors des élections législatives de 2016, le Pdci-Rda, alors dirigé par le Sphinx de Daoukro, Henri Konan Bédié, s'impose comme l'une des principales forces politiques du pays. Avec 89 députés, le parti dispose d'un groupe parlementaire solide, capable de peser sur les débats législatifs et d'influencer significativement le jeu politique national. Cette période est marquée par une relative stabilité interne, une discipline partisane affirmée et un fort ancrage territorial, aussi bien en zone urbaine que rurale. Le leadership de Bédié, malgré les critiques, permet encore de contenir les rivalités internes et de maintenir une certaine cohésion.

2021-2025 : une première alerte sérieuse

Le scrutin législatif de 2021 marque un tournant défavorable pour le Pdci-Rda. Le nombre de députés chute à 66, soit une perte de 23 sièges. Le groupe parlementaire est dirigé par Simon Doho, qui subit lui-même une défaite symbolique lors des élections législatives du 27 décembre 2025 dans la circonscription d'Eouè-Zibiaô, Bléniméouin, Diéouzon, Guinglo-Tahouaké et Zéo, battu par le candidat du Rhdp, Bohouo Déhourou Mathurin, journaliste de profession.

Cette législature révèle déjà des faiblesses organisationnelles, des fractures internes persistantes et une perte progressive d'ancrage électoral dans plusieurs fiefs historiques, notamment dans le Centre, en particulier la région du Gbêkê, ainsi que dans le district autonome de Yamoussoukro.

A partir de 2025 : la chute brutale après Bédié, sous Tidjane Thiam

Le décès de Henri Konan Bédié en 2023 ouvre une nouvelle page de l'histoire du Pdci-Rda. L'arrivée de Tidjane Thiam à la tête du parti, présentée comme un renouveau, intervient toutefois dans un contexte de fortes tensions internes. Les élections législatives de 2025 confirment et aggravent la tendance baissière. Le Pdci-Rda ne remporte que 32 sièges, soit plus de la moitié de ses députés perdus par rapport à la législature précédente.

Cette contre-performance traduit un affaiblissement structurel profond du parti, désormais miné par des querelles de leadership, des contestions autour des investitures et une désorganisation interne que plusieurs militants attribuent à la gestion jugée opaque de Tidjane Thiam.

Des bastions historiques qui tombent

Abidjan, l'érosion de l'électorat urbain, dans la capitale économique, le Pdci-Rda perd 5 sièges au profit du Rhdp, notamment à Yopougon (3 sièges) et Marcory (2 sièges). À Marcory, la défaite du maire Raoul Aby Akrobou Modeste, figure emblématique du vieux parti, face à Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts et candidat du Rhdp, symbolise le recul du Pdci dans les communes urbaines. Ces pertes traduisent une désaffection de l'électorat urbain, accentuée par la concurrence interne et la montée des candidatures indépendantes issues du parti.

L'Ouest : des défaites lourdes de symboles

Dans l'Ouest, le Pdci-Rda concède plus de six sièges. Des figures historiques telles que Djédjé Mady et Maurice Kakou Guikahué, tous deux anciens numéros deux du parti, sont battues. Dans la circonscription de Dougroupalégnoa, Doukouyo, Gnagbodougnoa, Sérigbanganio et Gagnoa, la défaite est révélatrice : Maurice Kakou Guikahué, candidat indépendant, obtient 15,89 % des suffrages ; Moussa Konaté, également indépendant, arrive en tête avec 18,72 % ; le candidat officiellement investi par le Pdci-Rda, Yao Kouamé René, recueille 1 607 voix (15,96 %).

A l'analyse, cette contre-performance est largement attribuée au refus d'investiture opposé à une figure historique du parti, illustrant une gestion contestée des investitures et une désunion interne coûteuse. Plusieurs militants vert et blanc pointent du doigt directement la gestion décriée de Tidjane Thiam, accusé de diriger le parti sans concertation suffisante.

Abengourou : la guerre fratricide fatale

À Abengourou, le Pdci-Rda paie le prix fort de ses divisions internes. L'ex-député Athanase Bredou aurait oeuvré contre Guillaume Amoikon lors des municipales de 2023. En retour, ce dernier se serait mobilisé pour faire échouer Athanase Bredou aux législatives.

Résultat : une victoire du Rhdp, conséquence directe des querelles internes au sein du Pdci-Rda.

Le Centre : dispersion des voix et défaites évitables

Dans le Centre, notamment à M'Bahiakro, la fragmentation de l'électorat Pdci est manifeste : Traoré Ahmed Parfait (indépendant) arrive en tête avec 4 687 voix (33,14 %) ; le député sortant Pdci-Rda, Kouamé Tialy Honoré, obtient 2 516 voix (17,77 %) ; Kouakou Atchelaud Fausto Lewis, cadre du parti mais candidat indépendant, recueille 2 500 voix (17,65 %).

A la réflexion, la multiplication des candidatures issues du même camp politique a directement favorisé la victoire d'un candidat indépendant. Une défaite largement imputable au Pdci-Rda lui-même. Dans la région du Bélier, à Attiégouakro, le jeune Marius Konan s'incline face au candidat du Rhdp, Koffi N'Goran Justin.

L'Est : un recul généralisé

À Agnibilékrou, dans les circonscriptions d'Akoboissué et Damé, Douffrébo et Tanguélan, le Pdci-Rda perd son siège au profit du Rhdp. Dans la circonscription électorale n°077 (Boahia et Kouassi-Datékro), le candidat indépendant Moutayé Anzoumana l'emporte avec 2 571 voix (34,89 %) sur 7 563 votants.

En conclusion, un parti à la croisée des chemins sous Tidjane Thiam

L'analyse des résultats législatifs du Pdci-Rda entre 2016 et 2025 met en évidence une dégradation continue de sa performance électorale, accentuée depuis le décès de Henri Konan Bédié et l'accession de Tidjane Thiam à la tête du parti. Les causes majeures identifiées sont : des divisions internes persistantes, une gestion controversée des investitures, la prolifération de candidatures indépendantes issues du parti et la perte d'un leadership unifié et mobilisateur.

Sans une réorganisation profonde, une réconciliation interne sincère et une stratégie électorale claire, le Pdci-Rda risque de voir son influence parlementaire continuer de s'amenuiser lors des prochaines échéances électorales. Geoffroy Julien Kouao (politologue et essayiste) : « Le Pdci-Rda reste la principale force de l'opposition » Al'observation, de 66 députés en 2021 à 32 en 2025, le Pdci-Rda connaît une régression qui fait foi de défaite politique.

À l'analyse, le parti de Tidjane Thiam fait preuve de résilience voire de résistance politique. Les divisions internes, l'exil de son leader et sa non-participation à la présidentielle sont de nature à fragiliser le parti. Avec 32 députés, le Pdci-Rda reste la principale force de l'opposition. Cependant, le parti doit pouvoir se réinventer et s'adapter aux nouvelles exigences politiques face au Rhdp de plus en plus hégémonique. Son absence au Nord et à l'extrême Ouest du pays est symptomatique d'une nouvelle dynamique qui oblige Tidjane Thiam et ses militants à changer de posture et de narratif idéologique

Note de la Rédaction

Au moment où nous mettions sous presse, la direction du Pdci-Rda, pourtant dûment sollicitée, n'avait pas livré de position officielle sur le dossier relatif aux élections législatives en Côte d'Ivoire et au recul progressif du parti. Toutefois, le secrétaire exécutif du Pdci-Rda, Yapo Yapo Calice, a déclaré : « Dans le principe, après les élections législatives, tant que le président du parti ne s'est pas encore exprimé, il est difficile de prendre la parole. » La Rédaction espère que la position officielle de la direction du parti sera rendue publique dans les prochains jours, afin d'apporter les éclairages nécessaires et de contribuer à l'enrichissement du débat public.