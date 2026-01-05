Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Ange Gnonka, 37 ans, l'indépendant qui a fait tomber un « baobab » à Guéhiébly et Duékoué

Après près de deux décennies passées au Parlement, Oulla Guéladé Ephrem Privat n'est plus le député de Guéhiébly et de Duékoué. Le député sortant, fort de trois mandats successifs, a été battu lors des législatives du samedi 27 décembre 2025 par un jeune candidat indépendant de 37 ans, Ange Gnonka, qui signe ainsi une victoire aussi éclatante qu'historique.

Élu député de la circonscription électorale 090, regroupant la commune et la sous-préfecture de Guéhiébly ainsi que la sous-préfecture de Duékoué, Ange Gnonka a recueilli 43,48 % des suffrages exprimés, créant la surprise face à un adversaire expérimenté. Il est par ailleurs le seul député élu sous la bannière indépendante dans les régions du Guémon et du Cavally, incarnant une nouvelle génération d'acteurs politiques enracinés sur le terrain et portés par une forte proximité avec les populations.

Originaire de Gozon, dans la sous-préfecture de Guéhiébly, département de Duékoué, Ange Gnonka est chef d'entreprise. Il se définit avant tout comme un acteur du développement social, engagé depuis plus d'une décennie auprès de ses communautés. « Je suis engagé depuis plus de dix ans aux côtés de mes parents », confie-t-il, soulignant que son combat politique s'inscrit dans la continuité d'actions sociales menées bien avant son entrée officielle en politique.

À l'annonce des résultats, l'émotion était vive chez le nouveau député. « Ce sont des sentiments de joie et de gaieté, surtout en cette fin d'année. C'est un beau cadeau. Nous rendons gloire à Dieu, qui nous a donné la force et les moyens nécessaires pour mener cette campagne », témoigne-t-il avec humilité.

Conscient de l'ampleur du défi relevé, il reconnaît : « Faire tomber un baobab en tant que candidat indépendant n'était pas évident. » Pour expliquer cette victoire, Ange Gnonka met en avant une stratégie patiente, bâtie dans la durée et fondée sur la proximité.

« La différence, c'est notre présence constante sur le terrain pendant plus de dix ans, notre proximité avec nos parents et notre amour sincère pour eux. La politique ne récompense pas l'attente, mais la stratégie, et cette stratégie s'apprend sur le terrain », explique-t-il. Selon lui, les populations ont reconnu cet engagement de longue haleine et ont décidé de lui confier la mission de porter leur voix à l'Assemblée nationale.

Indépendant, mais ouvert au dialogue politique

Unique député indépendant élu dans les régions du Guémon et du Cavally, Ange Gnonka reste mesuré quant à son avenir politique. « À ma connaissance, il n'y a aucune tractation en cours. Je n'ai été contacté par aucun parti politique », affirme-t-il.

Refusant toute posture d'opposition systématique, il précise : « Un indépendant n'est pas un opposant. Notre candidature n'était dirigée contre aucun parti politique, mais contre la souffrance de nos parents. Nous sommes ouverts à toutes les discussions. Si un parti met sur la table le bonheur de nos parents, nous pouvons travailler ensemble. »

Cinq années pour porter la voix des populations

Conscient de l'équilibre des forces à l'Assemblée nationale, dominée par les grands partis politiques, le nouveau député se veut réaliste, mais déterminé. « Nous serons certainement en minorité, mais nous ferons tout pour porter haut la voix de nos parents », assure-t-il. Sans budget direct dédié au développement local, Ange Gnonka entend s'appuyer sur ses relations, son carnet d'adresses et le travail législatif.

« Nous proposerons des lois qui iront dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos parents et plaiderons pour leur mieux-être », promet-il. Enfin, le député élu a lancé un message ferme, mais empreint de sérénité à ses adversaires d'hier. « En démocratie, la bienséance veut que l'on félicite le vainqueur. Je remercie le candidat du Pdci, Thé Jasmin, ainsi que son suppléant, Oulaï René, pour leurs messages de félicitations », a-t-il déclaré.

S'adressant au député sortant et à ses partisans lors d'une rencontre tenue le vendredi 2 janvier 2026 à Abidjan, il appelle à l'apaisement : « Les élections se sont très bien déroulées. Les Cei locales, centrales et nationales ont reconnu notre victoire. Il n'y a aucune raison de troubler la quiétude de nos parents. »

À 37 ans, Ange Gnonka ouvre ainsi une nouvelle page politique à Guéhiébly et à Duékoué, porté par l'espoir d'un renouveau et la promesse d'une représentation plus proche des réalités et des aspirations des populations.