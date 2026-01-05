Cote d'Ivoire: Salon des grandes cimaises d'Abidjan - L'exposition « Identité » met en lumière six plasticiens à la Maison Sopi

La Maison Sopi, à Cocody Mermoz, a ouvert ses cimaises à l'art contemporain, le 27 décembre 2025, à l'occasion de la 7e édition du Salon des Grandes Cimaises d'Abidjan (SGCA). Placée sous le thème « Identité »,met à l'honneur six artistes plasticiens soigneusement sélectionnés pour la singularité de leur écriture artistique et la rigueur de leur démarche créative. L'exposition se tient jusqu'au 31 janvier 2026, date prévue pour le vernissage de clôture.

Contrairement aux précédentes éditions marquées par une large participation, le commissaire d'exposition Adou Kouakou Emmanuel, dit AKE, a fait le pari d'une sélection volontairement restreinte mais exigeante. « Au lieu d'exposer une centaine d'artistes, nous avons choisi de mettre en avant quelques plasticiens afin de mieux valoriser leurs oeuvres et leur potentiel. Notre ambition est aussi de les recommander à des curateurs nationaux et internationaux, afin de leur ouvrir les portes des grands circuits artistiques », a-t-il expliqué.

Cette édition se veut ainsi une célébration de l'engagement créatif et de la persévérance de jeunes talents dont le travail mérite une visibilité accrue, au-delà des frontières ivoiriennes.

Les artistes exposés, Wann, Mambo Christ, Odonko, Madjeb, Ade Sales et Barachiel, incarnent chacun une vision singulière de l'art contemporain. Leurs oeuvres, à la fois audacieuses et sensibles, interrogent les réalités humaines, les enjeux environnementaux et la quête de sens, dans une scénographie où se mêlent émotion, poésie et catharsis. Six signatures distinctes qui dialoguent et enrichissent la réflexion autour de l'identité, fil conducteur de cette exposition.

En retour, les artistes n'ont pas manqué de rendre un hommage appuyé à AKE, initiateur et ardent défenseur de leurs parcours, qui signe avec constance cette 7e édition du SGCA. Celui-ci a également salué l'accompagnement institutionnel, en particulier celui de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck. « Je tiens à remercier madame la ministre pour son soutien constant et sa présence aux côtés des artistes plasticiens. Elle suit de près notre combat pour la promotion des arts visuels en Côte d'Ivoire », a-t-il souligné.

Avec « Identité », le SGCA confirme sa vocation : révéler, accompagner et projeter les talents ivoiriens vers une reconnaissance durable sur la scène artistique nationale et internationale