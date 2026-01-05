Afrique: CAN-2025 - Le Sénégal écarte le Soudan et se qualifie pour les quarts

La sélection sénégalaise a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 en s'imposant face au Soudan sur le score de 3 buts à 1, samedi au Grand Stade de Tanger.

Malgré une nette supériorité technique et individuelle en faveur des Lions de la Teranga, les Sénégalais ont dû s'employer pour venir à bout d'une équipe soudanaise accrocheuse et bien organisée, qui a su poser de sérieux problèmes en début de rencontre.

Après un début de rencontre marqué par la prudence des deux formations, la sélection soudanaise a ouvert le score dès la 6e minute. Amar Ibrahim, attaquant d'Avondale (D2 australienne), a pris le dessus sur un défenseur sénégalais avant d'adresser une frappe enroulée du pied gauche depuis l'entrée de la surface, qui a terminé sa course dans la lucarne droite d'Edouard Mendy.

Le Sénégal a ensuite pris le contrôle du jeu et multiplié les occasions. Sa domination a été concrétisée à la 29e minute, lorsque Sadio Mané a servi Pape Gueye, auteur d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface, logée sur la droite du gardien soudanais Monged Abuzaid.

Avec une possession de balle estimée à 73%, les Lions de la Teranga ont obtenu un penalty à la 35e minute, décision annulée après recours à l'assistance vidéo (VAR) pour une position de hors-jeu. Un second but sénégalais, inscrit par Ismaila Sarr à la 43e minute, a également été refusé pour hors-jeu.

Dans le temps additionnel de la première période (45e+3), Pape Gueye a donné l'avantage au Sénégal d'une frappe rasante sur la gauche du gardien soudanais, à la suite d'une passe décisive de Nicolas Jackson.

Au retour des vestiaires, devant plus de 30.000 spectateurs, le Soudan a bien failli revenir dans la partie. A la suite d'une action collective bien construite sur le flanc droit, Sheddy Ezeldin (FC Den Bosch, D2 néerlandaise) s'est retrouvé face à face avec Mendy, mais le portier sénégalais a brillamment sauvé les siens.

A la 53e minute, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a procédé à un double changement en remplaçant Nicolas Jackson et Ismail Jakobs, par El Hadji Diouf, joueur de West Ham, et Boulaye Dia (Lazio de Rome). De son côté, le sélectionneur soudanais Kwesi Appiah a opéré un premier ajustement à la 60e minute en faisant entrer Eltayeb Abdelrazig à la place du défenseur Mustafa Mohammed, avant de remplacer l'attaquant Mohamed Yagub par Salaheldin Adil afin d'apporter plus de densité au milieu de terrain.

Poursuivant sa gestion du match, le technicien sénégalais a effectué deux changements décisifs à la 74e minute en lançant Lamine Camara et Ibrahim Mbaye aux dépens de Habib Diarra et de l'attaquant Ismaila Sarr, insufflant ainsi un nouvel élan aux secteurs offensif et médian des Lions de la Teranga.

Entré en jeu, Ibrahim Mbaye, attaquant du Paris Saint-Germain, s'est illustré de la plus belle des manières. A la 77e minute, il a profité d'une erreur de la défense soudanaise sur une longue ouverture de Sadio Mané pour inscrire le troisième but sénégalais d'une frappe précise depuis un angle fermé.

Si l'issue de la rencontre semblait scellée en faveur des Lions de la Teranga, forts de leurs qualités individuelles et de leur ascendant historique dans les confrontations directes, la sélection soudanaise a néanmoins livré une prestation honorable, s'appuyant sur une bonne cohésion collective, des contres rapides et des tentatives lointaines.

Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal

Le mental, clé de la victoire face au Soudan

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a affirmé que le mental a été déterminant dans la remontée de son équipe et sa victoire face au Soudan.

S'exprimant en conférence de presse d'après-match, Thiaw a indiqué: "le match a été compliqué, surtout au début après avoir encaissé un but précoce. Mais je tiens à saluer l'état d'esprit des joueurs et leur détermination à revenir au score puis à prendre l'avantage avant la pause", soulignant que "le mental est un facteur essentiel et décisif dans les matches à élimination directe".

Le technicien sénégalais a également salué l'équipe adverse, affirmant: "les joueurs soudanais ont inscrit un très beau but, mais nous avons ensuite imposé notre jeu".

"Nous devons travailler pour mieux éviter d'encaisser en premier. Face à certaines équipes, revenir au score peut s'avérer très compliqué", a-t-il toutefois relevé, estimant que ce point devra être corrigé rapidement, car il peut être décisif dans la suite de la compétition.

Le sélectionneur des Lions de la Téranga s'est, par ailleurs, félicité de la bonne condition physique et mentale de son effectif, saluant notamment la performance du capitaine Sadio Mané, auteur de deux passes décisives lors de cette rencontre.

Kwesi Appiah, sélectionneur du Soudan

Malgré la défaite, le Soudan a livré une bonne prestation face au Sénégal

Le sélectionneur du Soudan, Kwesi Appiah, a estimé que son équipe a réalisé une prestation "remarquable" malgré la défaite concédée face au Sénégal (3-1), samedi soir au Grand Stade de Tanger, en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025.

S'exprimant lors de la conférence de presse à l'issue de la rencontre, Appiah a affirmé: "les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes et je pense que le peuple soudanais peut être fier du niveau de jeu affiché aujourd'hui. Certes, nous avons perdu, mais face à une équipe très cohérente, ce n'est jamais facile. Nous avons fait de notre mieux".

Il a souligné avoir opté pour une approche tactique afin de réduire l'impact du pressing exercé par le Sénégal, rappelant que les Lions de la Teranga figurent parmi les grands favoris au sacre final, et qu'ils disposent d'un groupe homogène et des joueurs qui se connaissent parfaitement, ce qui leur permet certains automatismes sur le terrain.

Kwesi Appiah est également revenu sur le plan de jeu de son équipe, basé sur une organisation rigoureuse destinée à neutraliser l'intensité et la maîtrise collective de l'équipe sénégalaise.