Maroc: A Inezgane Ait Melloul, des efforts continus pour pallier les effets des intempéries

5 Janvier 2026
Libération (Casablanca)

Le Comité de veille au niveau de la préfecture d'Inezgane Ait Melloul poursuit ses efforts visant à atténuer les effets des intempéries, à travers la mise en œuvre de plans préventifs destinés à sécuriser les infrastructures et assurer l'évacuation des eaux pluviales.

Face aux perturbations météorologiques, les différents services ainsi que les moyens humaines et logistiques ont été mobilisés samedi, dans les communes d'Ait Melloul et Inezgane pour l'entretien des réseaux d'assainissement liquide et l'évacuation des eaux stagnantes et ce dans le cadre d'un programme d'action intégré visant à assurer la pleine disponibilité des réseaux vitaux, en particulier les services d'assainissement liquide, d'alimentation en eau potable et de fourniture d'électricité, afin de répondre aux besoins des habitants de la préfecture et faire face aux différentes situations.

Ces opérations sur le terrain sont mises en œuvre de manière régulière et continue selon une approche anticipative destinée à évacuer les excédents d'eaux pluviales en coordination étroite entre la Société régionale multiservices (SRM) de Souss-Massa et les autorités locales.

Dans une déclaration à la MAP, Abdelmalek Al Moussaoui, responsable technicien du secteur d'assainissement liquide à la direction préfectorale de la SRM Souss-Massa à Inezgane Ait Melloul, a assuré que dans le cadre d'un plan d'action proactif, l'ensemble des ressources humaines et logistiques sont mobilisées en coordination avec le Comité de veille de la préfecture d'Inezgane Ait Melloul afin de prévenir les risques durant les épisodes de fortes pluies.

À cet effet, la SRM procède au déploiement d'équipements spécialisés conçus pour le nettoyage en profondeur des canalisations permettant d'éliminer les dépôts, résidus et obstructions susceptibles d'entraver l'écoulement normal des eaux, a-t-il expliqué.

La Société a également renforcé la capacité de son Centre de relation clientèle pour traiter au plus vite les demandes des citoyens sur le terrain, a souligne M. Al Moussaoui.

Les interventions continues au niveau de plusieurs points noirs touchés sont menées en coordination entre les autorités locales, les services sectoriels et le tissu associatif, dans le but d'atténuer les effets des perturbations climatiques dans les différentes zones de la préfecture.

Un bulletin d'alerte de niveau de vigilance rouge émis, samedi, par la DGM a indiqué que de fortes pluies parfois orageuses (80 à 100 mm) sont attendues, samedi et dimanche , dans les provinces d'Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Agadir Ida-Outanane, Taroudant et Essaouira.

