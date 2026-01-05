Ile Maurice: 2026 - Mission concrétisation pour la culture

L'année inaugurale de l'actuel mandat gouvernemental est derrière nous. Les premiers jalons ont été posés, parfois laborieusement. 2026 est attendue comme l'année du concret, voire de la concrétisation. Alors que les chantiers de la culture ressemblent au supplice de Sisyphe, le «changement» parviendra-t-il à pousser l'énorme rocher jusqu'au but ? En attendant les réponses, voici une série non exhaustive des dossiers qui devraient mobiliser ressources et attention.

Cadre légal. Le plan stratégique

Sur la check-list, la Convention nationale pour les arts et la nature, c'est fait. La création de la National Open Arts Commission a été approuvée par le Conseil des ministres. Cette commission doit conseiller le ministère des Arts et de la culture dans la formulation d'un plan stratégique national. Les fonds de cette nouvelle commission dans le Budget 2025-2026 sont de Rs 3 millions. Les membres de cette commission ne sont pas encore connus. Dans le Budget 2025-2026, l'item Strategic Plan for the Arts and Creative Sector est doté de Rs 1 million.

«Status of the Artist Act», la révision

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La révision de la Status of the Artist Act, votée le 13 juillet 2024, est attendue. Durant la Convention nationale, le ministère des Arts avait été ouvert aux propositions jusqu'au vendredi 28 novembre 2025. Avec la loi amendée, les autorités souhaitent «garantir de meilleures conditions de travail, reconnaître les droits des artistes et offrir une protection adaptée à leur réalité», a déclaré le ministre Mahen Gondeea au Parlement.

«Cultural desk» : simplifier l'organisation de concerts

Un one stop shop permettant aux organisateurs de concerts d'obtenir la dizaine d'autorisations nécessaires. Le ministère des Arts travaille à la mise en place d'un guichet numérique unique via le National Electronic Licensing System en collaboration avec l'Economic Development Board, pour faciliter les demandes d'autorisations de concerts et d'événements culturels, et simplifier la coordination interinstitutionnelle.

Protection du patrimoine

L'objectif est de «redéfinir le cadre légal pour favoriser l'investissement privé dans la culture». Sont prévus, la mise en place de l'Heritage Stewardship Scheme et le Cultural Rebate Scheme. Ainsi que l'élaboration du National Heritage Authority Bill.

Refonte de la MASA

La société des droits d'auteur est un chantier ayant connu divers bouleversements en 2025. Le président nommé en avril - Richard Hein - a été révoqué en novembre. Il a été remplacé par Joëlle Coret. Le directeur suspendu pendant 14 ans, Gérard Louise, a retrouvé son fauteuil le 1er juillet. Ils devront mener la refonte annoncée de la MASA.

Sont annoncés: la création d'un «office de la propriété intellectuelle sous l'égide du bureau de l'Attorney General pour superviser la MASA et l'Office de la propriété industrielle». Assorti d'un «régime de rémunération» amendé.

Sites classés

Musée de Mahébourg, rénovation de la toiture

Le 15 décembre, le Musée d'histoire national à Mahébourg a fermé ses portes pour un an de travaux. Mais ils ne concernent que la toiture. En avril 2025, une déclaration d'intention pour la conservation du patrimoine nationale a été signée par le ministère de tutelle, l'ambassade de France et SOS Patrimoine en péril. Un accord avec la Fondation Mansart spécialisée dans la conservation du patrimoine est aussi sur la table pour un plan d'action plus large.

Les Archives nationales et la Bibliothèque nationale en construction

L'imposant édifice qui doit regrouper les Archives nationales et la Bibliothèque nationale a pris forme à Moka. La fin du chantier est prévue pour fin 2026. Suivra alors l'étape de migration des documents - et du personnel - de la zone industrielle de Coromandel et de la rue Edith Cavell à Port-Louis, vers le Réduit Triangle.

Réhabilitation de Trou-Chenille

Le 12 août 2025, un touriste de 20 ans a trouvé la mort en escaladant la montagne du Morne. Depuis, il a été annoncé que «des règlements sont en cours d'élaboration, notamment pour rendre obligatoire la présence d'un guide lors de l'ascension». Le musée de plein air de Trou-Chenille, qui se trouve à l'entrée de l'accès à la montagne, est sur la liste des chantiers. Le ministère des Arts indique qu'un comité directeur supervise l'élaboration d'un plan de gestion comprenant les protocoles de sécurité et la signalétique pour préserver l'importance du site tout en promouvant un tourisme durable et communautaire.