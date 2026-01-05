Ile Maurice: AFD - Rs 4,3 milliards versées en 2025 pour le développement à Maurice et dans la région

Alors que l'année 2025 s'est achevée, l'Agence française de développement (AFD) dresse le bilan de son action à Maurice, à Rodrigues et dans l'espace régional. Marquée par l'intensité des projets, la montée en puissance de secteurs stratégiques et une visibilité institutionnelle renforcée, l'année écoulée confirme le rôle central de l'AFD dans le dispositif de la France pour l'accompagnement des transitions économiques, sociales et environnementales du pays et de la région.

Laetitia Habchi, directrice de l'AFD pour Maurice et les Seychelles, a salué l'engagement collectif des équipes et des partenaires : «Cette année a été particulièrement intense, et je sais combien elle a demandé d'engagement, d'agilité et parfois de patience de la part de chacune et chacun d'entre vous. J'ai vu au quotidien votre capacité à faire avancer les dossiers, à vous soutenir mutuellement et à garder le cap malgré la complexité. C'est ce travail, mené avec sérieux et confiance, qui explique les résultats obtenus et qui me rend très confiante pour la suite.»

Au cœur des priorités, l'eau et l'énergie, deux secteurs qui ont connu en 2025 des avancées majeures. Dans le domaine de l'eau, des progrès décisifs ont été réalisés dans la préparation de la nouvelle politique nationale, intégrant pleinement la gestion intégrée de la ressource en eau ainsi que la prise en compte de l'égalité femmes-hommes. Cette approche transversale a notamment permis le versement de la troisième tranche du prêt de politique publique. Parallèlement, l'AFD a lancé une étude de faisabilité en vue de l'octroi, en 2026, d'un prêt d'un montant significatif destiné à soutenir un programme d'investissements structurants dans les infrastructures de l'eau, accompagné d'un appui en subvention de l'Union européenne.

L'année a également été marquée par le démarrage des recherches sur les eaux souterraines à Rodrigues, menées en partenariat avec le BRGM dans le cadre d'un Fonds d'expertise technique et d'échange d'expériences (FEXTE), ainsi que par la participation de l'AFD à la Journée de l'eau à l'université de Maurice. La visite du président de la République française, Emmanuel Macron, le 21 novembre, a constitué un temps fort, avec la signature d'une déclaration d'intention entre l'AFD, l'Union européenne et le gouvernement mauricien, actant la volonté de renforcer la coopération dans le secteur de l'eau pour les cinq prochaines années.

Collaboration avec le CEB

Dans le secteur de l'énergie, l'année 2025 a marqué la reprise dynamique de la collaboration avec le Central Electricity Board (CEB), après une période de pause, à l'exception de l'appui maintenu à Rodrigues dans sa transition vers une énergie 100 % verte. Un partenariat structurant a été défini entre le CEB, Électricité de France (EDF) Paris et EDF La Réunion, avec la tenue d'une première mission technique au début du mois de décembre. Cette coopération s'est concrétisée par la signature d'un FEXTE de 700 000 euros visant à soutenir le partenariat et à préparer un programme d'investissements à l'horizon 2027, destiné à moderniser les infrastructures de la CEB et à accueillir davantage d'énergies renouvelables.

L'AFD a également renforcé son partenariat avec l'Union européenne, permettant de combiner un futur prêt AFD avec des subventions européennes, ainsi que l'octroi d'une facilité dédiée à la digitalisation du CEB, à hauteur de 600 000 euros. Un appui financier complémentaire, d'un montant plus modeste, va par ailleurs permettre d'actualiser le modèle financier du CEB, initialement développé en 2017 avec l'appui de l'AFD. Là encore, la visite présidentielle de novembre a été l'occasion de la signature d'une déclaration d'intention AFD-Union européenne-gouvernement de Maurice, scellant la volonté de renforcer la coopération dans le secteur de la transition énergétique pour les cinq prochaines années.

L'année 2025 a également marqué un tournant majeur pour la finance durable, avec la mise en oeuvre de la stratégie du Groupe AFD. La seconde conférence sur la finance durable, organisée en février avec Business Mauritius, en présence du junior minister aux Finances, Dhaneshwar Damry, et du gouverneur de la Banque centrale (BoM), a permis de lancer officiellement cette stratégie en format Groupe AFD, Proparco et Expertise France.

Cette dynamique s'est traduite par la signature de plusieurs lignes de crédit structurantes. L'AFD a ainsi conclu des conventions avec la MauBank et la State Bank of Mauritius (SBM) pour un montant total de 83,5 millions d'euros, assorties d'une bonification fonds vert et d'un programme d'assistance technique dédié. Proparco a signé une convention avec la banque sud-africaine ABSA pour un montant de 75 millions de dollars.

Expertise France a complété ce dispositif par la signature d'un accord transversal avec l'Association des banques, la BoM et Business Mauritius, visant à soutenir la création de pipelines d'investissements verts à partir de la réallocation de fonds européens SUNREF. L'année a également été marquée par le recrutement d'un expert d'Expertise France pour renforcer les coopérations entre la BoM et la Banque de France, ainsi que par le démarrage de l'assistance technique du consultant de l'Indice des prix à la consommation (IPC) auprès de la MauBank.

Sur le plan environnemental, l'AFD a poursuivi son action sur la gestion des risques côtiers, avec la présentation des résultats de l'étude menée par le BRGM et l'organisation de deux ateliers interactifs par le programme Adapt'Action, mobilisant le secteur privé et la société civile. La préparation de programmes d'investissements structurants à l'horizon 2028 se poursuit, notamment avec la mobilisation envisagée de fonds européens dès 2026.

Dans le domaine de l'économie circulaire, l'AFD a continué son assistance technique auprès du ministère de l'Environnement, à travers le FEXTE déchets, afin d'accompagner la mise en oeuvre de la feuille de route gouvernementale sur la gestion des déchets et de préparer un futur programme d'investissement AFD - Union européenne. L'année a également vu le lancement de la Plateforme environnement.

Les activités régionales, menées avec la Commission de l'océan Indien, se sont intensifiées en 2025 autour de huit projets régionaux couvrant des domaines variés tels que la santé, le climat, l'hydrométéorologie, la gouvernance démocratique, la culture et la gestion intégrée des zones côtières. Plusieurs projets ont enregistré des avancées, renforçant les capacités institutionnelles et opérationnelles des États membres.

L'année a enfin été ponctuée par plusieurs temps forts institutionnels majeurs, notamment l'accueil du directeur général de l'AFD, du directeur général d'Expertise France, du secrétaire d'État chargé de la Francophonie et des partenariats internationaux, puis du président de la République française, Emmanuel Macron, en novembre. Ces événements ont contribué à renforcer significativement la visibilité et la reconnaissance de l'action de l'AFD à Maurice.

23 missions, 86 opérations Au total, en 2025, l'AFD a accueilli 23 missions et réalisé 86 opérations de versement pour un montant global de 79,7 millions d'euros, dont 43 millions d'euros dans le secteur de l'eau, dix millions d'euros pour la MauBank et 15 millions d'euros pour la SBM. La présence médiatique de l'Agence s'est également renforcée, avec une vingtaine de publications sur LinkedIn, une trentaine de mentions presse, un plateau télévisé et deux interviews radio de la directrice.

Pour 2026, les perspectives s'annoncent tout aussi ambitieuses, avec l'instruction de nouveaux programmes d'investissement structurants dans les secteurs de l'eau et de l'énergie, incluant une mobilisation renforcée sur le volet Rodrigues du programme eau. L'année à venir sera également marquée par le lancement d'un programme dédié aux risques côtiers, en lien étroit avec la délégation de l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement, ainsi que par la définition des contours d'un futur programme Déchets-Économie circulaire.

Parallèlement, l'AFD entend renforcer son offre de finance climatique et durable, poursuivre la co-construction de partenariats structurants avec l'Union européenne et les institutions financières internationales, et appuyer la préparation du forum d'investissement porté par la Climate Finance Unit du ministère des Finances, aux côtés de la Banque mondiale.