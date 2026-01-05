Addis-Abeba — Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a tenu des discussions avec le sous-secrétaire aux Affaires politiques du ministère des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, Cheikh Khalifa bin Ali Al Harthy.

Lors de cet échange, le ministre Gedion a mis en avant les relations historiques et amicales qui lient l'Éthiopie et le Sultanat d'Oman, réaffirmant la détermination d'Addis-Abeba à consolider davantage la coopération bilatérale et à promouvoir des intérêts mutuellement bénéfiques.

Il a également invité les investisseurs omanais à tirer parti des opportunités offertes par le processus de libéralisation économique en cours en Éthiopie.

Le chef de la diplomatie éthiopienne a souligné la nécessité de renforcer la collaboration dans des domaines jugés prioritaires, notamment l'agriculture et l'agro-industrie, le secteur manufacturier, le tourisme ainsi que les échanges entre les peuples.

De son côté, Cheikh Khalifa bin Ali Al Harthy a exprimé le fort intérêt d'Oman à intensifier les relations commerciales et d'investissement avec l'Éthiopie, réaffirmant la disposition de son pays à travailler en étroite coordination avec Addis-Abeba pour approfondir la coopération économique et diplomatique.

Les deux responsables ont en outre échangé leurs analyses sur les questions régionales de paix et de sécurité présentant un intérêt commun.