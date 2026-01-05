Addis-Abeba — Des universitaires éthiopiens ont vigoureusement contesté toute tentative visant à remettre en cause les droits juridiques, historiques et géographiques de l'Éthiopie à exploiter le fleuve Abay et à assurer son accès à la mer Rouge, estimant que de telles positions sont inacceptables et en décalage avec les réalités contemporaines.

Ils ont fait observer que la persistance de l'Égypte à s'appuyer sur des narratifs hérités de l'ère coloniale concernant le fleuve Abay est désormais obsolète et incompatible avec l'ordre international actuel.

Selon ces universitaires, l'utilisation par l'Éthiopie de ses ressources naturelles constitue un droit souverain et légitime, fondé à la fois sur les principes du droit international et sur des faits historiques avérés.

Ils ont rappelé que le Grand Barrage de la Renaissance est le fruit de la mobilisation collective, des ressources nationales et de la détermination du peuple éthiopien, malgré de multiples tentatives extérieures visant à freiner sa réalisation.

Les chercheurs ont souligné que la fermeté du leadership gouvernemental, une diplomatie active et l'implication massive des citoyens ont permis à l'Éthiopie de déjouer ce qu'ils ont qualifié de manœuvres hostiles, conduisant à l'achèvement du barrage en septembre 2025.

Ils ont également mis en avant que les démarches engagées par l'Éthiopie pour garantir un accès à la mer reposent sur des bases historiques, juridiques, géographiques et naturelles solides, qualifiant cet accès maritime de question vitale pour la nation.

S'exprimant auprès de l'Agence de presse éthiopienne (ENA), des chercheurs de l'Université d'Hawassa ont affirmé qu'il est impossible de nier les droits légaux et naturels de l'Éthiopie au développement et à l'exploitation du fleuve Abay, ainsi qu'à l'accès à la mer Rouge.

Mihret Denanto, chercheur au Centre de recherche de la vallée du Rift de l'Institut de technologie de l'Université d'Hawassa, a déclaré que chaque pays possède le droit fondamental de développer et d'utiliser ses ressources naturelles.

Il a précisé que l'Éthiopie est pleinement en droit de valoriser de manière appropriée le fleuve Abay et ses autres ressources hydriques, estimant que « le discours colonial égyptien est dépassé et inconcevable à l'époque actuelle ».

Mihret a également insisté sur le fait que, parallèlement au développement des ressources en eau, l'accès à la mer Rouge demeure indispensable.

« Le droit de l'Éthiopie à un accès maritime est légitime à tous égards et relève de sa survie », a-t-il affirmé, ajoutant que la concrétisation de cet objectif constitue « une responsabilité collective et un devoir générationnel ».

Pour sa part, Tewodros Assefa, maître de conférences et chercheur au département des ressources en eau et d'ingénierie, a appelé à intensifier et à renforcer les efforts visant à développer les ressources hydriques du pays et à améliorer l'accès à la mer Rouge.

Il a dénoncé les tentatives de l'Égypte visant à entraver le développement de l'Éthiopie et son droit souverain à utiliser ses ressources, les qualifiant de totalement inacceptables, et a souligné que les droits légaux et naturels de l'Éthiopie sur le fleuve Abay et l'accès à la mer Rouge « ne peuvent être éclipsés par une idéologie coloniale révolue ».