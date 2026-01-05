Sénégal: Bourse - La BRVM rend public la nouvelle composition de ses indices BRVM Prestige et BRVM 30

Au seuil du nouvel an 2026, les responsables de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières ont procédé à la révision des indices BRVM Prestige et BRVM 30.

L'indice BRVM Prestige regroupe l'ensemble des valeurs les plus prestigieuses, c'est-à-dire les entreprises les plus solides et les plus performantes, cotées au compartiment Prestige de la BRVM. Il s'agit d'une sélection de 12 valeurs phares de ce compartiment. La révision annuelle vise à s'assurer que l'indice reflète toujours les entreprises les plus performantes du compartiment.

La nouvelle composition se présente comme suit : Ecobank Côte d'Ivoire, Nestlé Côte d'Ivoire, Onatel Burkina Faso, Orange Côte, Palm Côte d'Ivoire, Société Générale Côte d'Ivoire, Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire, Société Multinationale de Bitumes (SMB) Côte d'Ivoire, Sonatel Sénégal, Société Africaine de Plantation d'Hévéas (SAPH) Côte d'Ivoire, TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire et TotalEnergies Marketing Sénégal.

Une seule société est sortie de l'indice de 2025. Il s'agit de NSIA Banque Côte d'Ivoire. Trois sociétés entrent dans l'indice : SAPH Côte d'Ivoire, Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire et Société Multinationale de Bitumes (SMB) Côte d'Ivoire.

Concernant l'indice BRVM 30, il regroupe les 30 valeurs les plus échangées sur un trimestre. Il est plus diversifié et tient compte de l'évolution de la liquidité du marché au cours des dernières années.

La nouvelle composition se présente comme suit : AFRICA Global Logistics C'ôte d'Ivoire, Air Liquide Côte d'Ivoire, BOA Burkina Faso, BOA Benin, BOA Côte d'Ivoire, BOA Mali, BOA Niger, BOA Senegal, BIIC Benin, CFAO Côte d'Ivoire, Compagnie Ivoirienne d'Electricité (CIE) Côte d'Ivoire, Ecobank Côte d'Ivoire, ETI Togo, Filtisac Côte d'Ivoire, Onatel Burkina Faso, Oragroup Togo, Orange Côte d'Ivoire, Palm Côte d'Ivoire, SAFCA Côte d'Ivoire, SAPH Côte d'Ivoire, Société Générale Côte d'Ivoire, SITAB Côte d'Ivoire, Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire, SOGB Côte d'Ivoire, Solibra Côte d'Ivoire, Sonatel Sénégal, Sucrivoire Côte d'Ivoire, TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire, Uniwax Côte d'Ivoire et Vivo Energy Côte d'Ivoire.