Sénégal: BRVM - Forte baisse de l' indice de rendement total ce lundi 5 janvier 2026.

L' indice de rendement total ou BRVM Composite Total Return », disponible sur la plateforme de négociation de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) depuis le 02 janvier 2025 mais affiché sur les supports de communication de la Bourse à compter du 02 janvier 2026, a enregistré une forte baisse de 1,14% au terme de la séance de cotation de ce lundi 5 janvier 2026.

Cet indice, qui permet de mesurer le rendement global du marché́ en prenant en compte les variations de valeur ainsi que les revenus génères, notamment les dividendes, voit son nombre de points passer de 132,65 le vendredi 2 janvier 2025 a 131,14 ce 5 janvier 2025. L'indice sert aussi d'outil de benchmarking et d'analyse complémentaire pour les acteurs du marché́ et est révisé́ à chaque paiement de dividende.

Des baisses généralisées sont notées concernant les indices phares du marché . L'indice BRVM 30 enregistre la plus forte baisse avec 1,24% à 163,27 points contre 165,32 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Composite, il a cédé 1,14% à 340,55 points contre 344,48 points la veille. De son cote, l'indice BRVM Prestige s'est replié de 1,09% à 141,91 points contre 143,48 points la veille. Enfin l'indice BRVM Principal connait une baisse de 0,85% a 215,90 points contre 217,75 points la veille.

Au niveau des activités du marché, on note également une baisse généralisée. La valeur totale des transactions passe ainsi de 932,712 millions de FCFA la veille à 459,168 millions de FCFA ce 5 janvier 2025.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une forte baisse de 178,813 milliards, en passant de 13 281,855 milliards FCFA la veille à 13 103,042 milliards FCFA ce lundi 5 janvier 2026.

Quant à celle du marché des obligations, elle est aussi en baisse de 1,069 milliard, avec un niveau qui se situe à 11 448,630 milliards FCFA contre 11 449,699 milliards FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres EVIOSYS Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,33% à 805 FCFA), Oragroup Togo (plus 6,04% à 2 635 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire Ex Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 2,08% à 1 715 FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 1,22% à 2 480 FCFA) et Solibra Côte d'Ivoire (plus 1,05% à 28 800 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 7,21% à 1 030 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 7,11% à 2 350 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 6,45% à 1 305 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 5,24% à 2 080 FCFA) et ETI Togo (moins 4,35% à 22 FCFA).