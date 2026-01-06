Madagascar: Assemblée nationale - Cinq députés risquent la déchéance de leur mandat

6 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, a fait une déclaration afin de clarifier certaines décisions prises au sein de la Chambre basse, liées à la discipline parlementaire et au respect des règles institutionnelles. À entendre ces explications, « cinq députés risquent la déchéance de leur mandat en raison de leur absence prolongée aux séances parlementaires, une situation jugée incompatible avec les obligations inhérentes à la fonction de représentant du peuple ».

Il explique que cette décision découle de l'application stricte des textes en vigueur et ne relève d'aucune mesure arbitraire. Le président de l'Assemblée nationale a précisé que l'ensemble des démarches nécessaires a été mené conformément aux dispositions légales. Il a également souligné que toutes les procédures requises auprès de la Haute cour constitutionnelle ont été respectées afin de permettre la mise en oeuvre effective de cette décision, dans le respect des principes constitutionnels.

Crédibilité. Concernant la levée de l'immunité parlementaire de la députée Marie-Michelle Sahondrarimalala, Siteny Randrianasoloniaiko a tenu à apporter des précisions. Il a insisté sur le fait que la procédure engagée a été menée dans le strict respect de la loi, afin de permettre à la justice d'exercer pleinement ses prérogatives, tout en garantissant les principes fondamentaux de l'État de droit. À travers ces démarches, l'Assemblée nationale entend renforcer la responsabilité des élus, préserver la crédibilité de l'institution parlementaire et réaffirmer son attachement aux règles démocratiques et constitutionnelles.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.