Madagascar: Assemblée nationale - Cinq députés risquent la déchéance de leur mandat

Le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, a fait une déclaration afin de clarifier certaines décisions prises au sein de la Chambre basse, liées à la discipline parlementaire et au respect des règles institutionnelles. À entendre ces explications, « cinq députés risquent la déchéance de leur mandat en raison de leur absence prolongée aux séances parlementaires, une situation jugée incompatible avec les obligations inhérentes à la fonction de représentant du peuple ».

Il explique que cette décision découle de l'application stricte des textes en vigueur et ne relève d'aucune mesure arbitraire. Le président de l'Assemblée nationale a précisé que l'ensemble des démarches nécessaires a été mené conformément aux dispositions légales. Il a également souligné que toutes les procédures requises auprès de la Haute cour constitutionnelle ont été respectées afin de permettre la mise en oeuvre effective de cette décision, dans le respect des principes constitutionnels.

Crédibilité. Concernant la levée de l'immunité parlementaire de la députée Marie-Michelle Sahondrarimalala, Siteny Randrianasoloniaiko a tenu à apporter des précisions. Il a insisté sur le fait que la procédure engagée a été menée dans le strict respect de la loi, afin de permettre à la justice d'exercer pleinement ses prérogatives, tout en garantissant les principes fondamentaux de l'État de droit. À travers ces démarches, l'Assemblée nationale entend renforcer la responsabilité des élus, préserver la crédibilité de l'institution parlementaire et réaffirmer son attachement aux règles démocratiques et constitutionnelles.