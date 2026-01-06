Madagascar: Rougeole - Plus de 1,1 million d'enfants vaccinés en décembre

Madagascar a franchi une étape importante en protégeant 1 164 817 enfants âgés de 6 à 24 mois, soit 68,24% de la couverture attendue en décembre. Les autorités sanitaires entendent intensifier leurs efforts afin de renforcer la protection des enfants et de limiter la propagation de cette maladie hautement contagieuse, selon le Dr Tsivahiny Paubert, directeur du programme élargi de vaccination (DPEV) à Madagascar.

Il informe que la vaccination des âges cibles se poursuit, à savoir 9 mois pour la VAR1 et 15-18 mois pour la VAR2. Si la rougeole reste une priorité en raison de sa forte transmissibilité, la variole du singe suscite également l'attention des autorités sanitaires. Contrairement à la rougeole, elle ne se propage pas aussi rapidement par voie aérienne, mais ses lésions cutanées et son mode de transmission par contact direct imposent des mesures strictes de prévention. Le ministère de la Santé rappelle que la vaccination contre la rougeole est gratuite dans les centres publics et privés approvisionnés par l'État, et encourage les parents à faire vacciner leurs enfants.

Cancer. En parallèle, une vaste campagne de vaccination anti-HPV, destinée aux jeunes filles âgées de 9 à 14 ans, a également eu lieu en décembre. 1 756 164 enfants ont été vaccinées, soit 77,52% de la cible fixée. Ce résultat représente 96,91% de l'objectif national, établi à 80% (soit 1 812 242 jeunes filles). C'est une avancée majeure dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus à Madagascar.

Le ministère de la Santé a annoncé la poursuite du suivi et l'intégration progressive de ce vaccin dans le calendrier vaccinal de routine, afin de consolider les acquis et d'atteindre pleinement les objectifs de santé publique. Désormais, toutes les jeunes filles âgées de 9 ans bénéficieront gratuitement de ce vaccin dans les centres de santé publics, ainsi que dans les établissements privés approvisionnés par le ministère.

