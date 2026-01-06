Madagascar: MPOX - Retour aux mesures barrières du temps de la COVID dans les établissements scolaires

Tous les gestes en vigueur lors de la pandémie de COVID-19, il y a quelques années, sont de retour dans divers lieux, notamment les locaux administratifs recevant du public, les établissements scolaires et universitaires. Notons le dernier bilan du mpox : 67 cas suspects, 6 confirmés dont 5 à Mahajanga et 1 à Antsirabe.

Les élèves, comme les enseignants et le personnel administratif, dans les établissements scolaires, sont tenus de respecter les mesures barrières, selon la note circulaire émise hier, 5 janvier 2026, par le ministère de l'Éducation nationale. En effet, face aux risques de propagation du mpox et afin de gérer au mieux la situation d'urgence, les responsables des établissements scolaires ont été informés de la réactivation des comités de vigilance au niveau des écoles afin de préserver la santé de tous.

Autrement dit, sont de retour dans les établissements scolaires le port du masque, le respect des règles d'hygiène, tels le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon, ainsi que le respect de la distanciation sociale d'1 mètre au minimum. Les mesures barrières incluent également le nettoyage et la désinfection réguliers des salles de classe, des bureaux et des équipements pédagogiques, ainsi que l'interdiction formelle du partage d'objets à usage personnel.

Toutes ces mesures barrières ont été appliquées lors de la pandémie de COVID-19 et sont dorénavant remises en vigueur dans les établissements scolaires et universitaires. Concernant les écoles, en cas de signes évocateurs du mpox, à savoir fièvre, éruptions cutanées, maux de tête ou fatigue inhabituelle, observés chez tout élève ou membre du personnel, la personne devra aussitôt être mise à l'écart des autres élèves et orientée sans délai vers la formation sanitaire compétente la plus proche. De même, les chefs d'établissement sont tenus d'informer immédiatement les autorités sanitaires de tout cas suspect. L'ensemble de ces mesures est à effet immédiat.