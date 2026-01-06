La diaspora burkinabè au Togo et au Koweït ont apporté leur soutien à la lutte contre l'insécurité au Burkina à travers un don au Fonds de soutien patriotique (FSP), le lundi 5 janvier 2026, à Ouagadougou.

La moisson a été bonne pour le Fonds de soutien patriotique (FDS) au cours de l'année 2025. Au total, 212,860 milliards F CFA ont été mobilisés sur une prévision de 150 milliards F CFA. Cette année, les perspectives s'annoncent bonnes avec une contribution dès les premiers jours de l'année 2026 de la diaspora burkinabè au Togo et au Koweït. Ils ont remis respectivement 20 millions et 1, 82 million FCFA comme contribution au FSP, dans l'après-midi du lundi 5 janvier 2026.

Pour les donateurs, ce geste vise à apporter, à l'instar d'autres diasporas, leur touche à la construction de leur pays d'origine. Le représentant des donateurs des Burkinabè vivant au Togo, Mamoudou Zango, a précisé que la somme remise a été mobilisée à l'occasion des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne organisées à Lomé. En plus du don au FSP, il a indiqué que des dons en nature d'une valeur de 2 millions FCFA ont aussi été mobilisés en faveur des Burkinabè qui ont trouvé refuge au Nord du Togo.

Le porte-parole de la diaspora au Koweït, pour sa part, a précisé que la somme donnée a pu être mobilisée grâce au concours des travailleurs de la Représentation diplomatique du Burkina dans ce pays qui ont aussi participé à l'opération. A tous les donateurs, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur,

Karamoko Jean Marie Traoré, a traduit la reconnaissance des plus hautes autorités du pays. « Par ce geste, vous démontrez que les Burkinabè où qu'ils soient peuvent se mettre ensemble pour prendre en charge leur destin », a-t-il déclaré.

« La paix est désormais une certitude »

Il les a rassurés que les différentes contributions sont utilisées à bon escient. Il a cité en exemple, la construction de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso dont les travaux ont été lancés, le 16 décembre 2025, par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. A l'occasion, a-t-il indiqué, le chef de l'Etat a fait savoir que les équipements ont été acquis grâce au FSP. « Nous pouvons être fiers en tant que Burkinabè de voir que chaque franc que nous mobilisons à l'intérieur comme à l'extérieur est utilisé de manière optimale pour financer des projets dans plusieurs domaines, en plus du pilier principal qui est la sécurité », a-t-il estimé.

Parlant de sécurité, Karamoko Jean Marie Traoré a noté que les résultats sont palpables sur le terrain avec la reconquête de plus de 73% du territoire accompagné d'un retour massif des populations et d'une reprise des activités de production dans ces zones. Il a dit être convaincu que grâce à l'élan de solidarité en cours, la paix est désormais une certitude au pays des Hommes intègres.

Il a demandé aux délégations du Togo et du Koweït de transmettre les remerciements des autorités burkinabè à ceux qui les ont mandatés. « Vous leur direz également que notre pays se construit, se relève et s'érige de plus en plus comme une forteresse et que leurs dons contribuent énormément à la situation de l'économie de notre pays », a-t-il déclaré.