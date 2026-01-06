Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a effectué lundi 5 janvier une brève visite de travail à Luanda, en Angola, où il s'est entretenu avec son homologue angolais João Lourenço, président en exercice de l'Union africaine.

Selon des sources concordantes, les échanges entre les deux chefs d'État ont été essentiellement consacrés à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC.

A cette occasion, rapportent les mêmes sources, le Chef de l'État congolais a qualifié la situation dans l'Est du pays de « guerre imposée ».

Cette rencontre intervient au lendemain de l'entérinement des accords de Washington entre Kinshasa et Kigali, en présence du président américain Donald Trump, et alors que les combats se sont intensifiés dans l'Est du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le 14 décembre dernier, Félix Tshisekedi s'était déjà rendu à Luanda pour une visite de travail.

A travers ce déplacement, le président congolais souhaitait, selon certaines sources, relancer le processus de Luanda, une initiative diplomatique visant à restaurer la paix dans l'Est de la RDC.

D'autres sources indiquent que Félix Tshisekedi cherchait plutôt à renforcer les efforts de médiation régionale face à la persistance des violences dans le Kivu, notamment celles liées aux rebelles de l'AFC/M23.