Mali: Le retour des partis politiques au pays ?

De nouvelles concertations nationales devraient se tenir en 2026 sur la réorganisation des formations politiques qui n'existent plus officiellement depuis sept mois.

Les futures concertations nationales s'articulent autour de l'avant projet de loi portant sur les conditions de formation et d'exercice des formations politiques en république du Mali en conformité avec la nouvelle constitution du 22 juillet 2023.

Une annonce qui intervient alors que les partis politiques sont dissous depuis mai 2025, en raison, selon les autorités de la transition, de la nécessité de réformer le paysage politique malien.

Aly Togo du mouvement résistance panafricaine, une organisation de l'ex société civile proche des militaires au pouvoir, salue ce qu'il qualifie de soulagement.

"Ouf de soulagement. Il y a presque trois cents partis politiques au Mali, c'est trop. Il est extrêmement important de revoir cela pour donner une nouvelle donne pour recadrer et retracer afin de donner une nouvelle orientation à la charte des partis politiques. Il s'agit de recadrer les partis politiques ainsi que les conditions de leurs créations."

Prudence des partis politiques

Dans le camp des ex formations politiques, l'annonce du président de la transition autour des futures concertations nationales devant aboutir à l'élaboration d'une nouvelle charte des partis, est accueillie avec une certaine prudence.

"Comment ces concertations vont-elles se tenir ? Qui et qui seront appelés à y participer ? Parce qu'il est extrêmement important que l'on puisse entendre tous ceux ou celles qui sont impliqués dans la gestion du pays. Je fais allusion aux premiers acteurs qui sont les hommes politiques, aussi les acteurs de la société civile, à savoir les réseaux des jeunes et des femmes", estime Bine Telly du réseau des jeunes leaders politiques du Mali poue qui ces concertations, si elles ne sont pas inclusives, perdraient tout son sens.

Un récent rapport de la cour des comptes de la cour suprême révèle que l'Etat malien a alloué plus de 24 milliards de Fcfa d'aide aux partis politiques au cours des 20 dernières années.