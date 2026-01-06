Afrique: CAN 2025 - L'Égypte arrache sa qualification en prolongation face à un valeureux Bénin

Favoris annoncés, les Pharaons ont longtemps tremblé. L'Égypte s'est finalement qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 après une victoire difficile (3-1 a.p.) face au Bénin, ce lundi 5 janvier 2026, au terme d'un huitième de finale intense et indécis disputé au Grand Stade d'Agadir.

Dominateurs dans la possession dès l'entame, les Égyptiens peinent toutefois à concrétiser leur supériorité. Omar Marmoush se montre très actif, Mohamed Salah tente d'organiser le jeu, mais la défense béninoise, bien regroupée autour de Verdon et Tijani, résiste avec rigueur. Le gardien béninois Dandjinou se distingue à plusieurs reprises, notamment face à Marmoush et Trezeguet, permettant aux Guépards de rejoindre la pause sur un score nul et vierge (0-0).

Au retour des vestiaires, le scénario reste le même : l'Égypte attaque, le Bénin défend et procède en contres. Il faut attendre la 69e minute pour voir les Pharaons débloquer la situation. À la suite d'un mouvement collectif bien construit, Marwan Attia déclenche une frappe somptueuse à l'entrée de la surface qui vient se loger dans la lucarne (1-0). Un but de grande classe qui semble lancer définitivement les Égyptiens vers les quarts.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais le Bénin refuse de capituler. Profitant d'une erreur de dégagement du gardien El-Shenawy, Jodel Dossou surgit et égalise à la 83e minute (1-1), plongeant les Pharaons dans le doute. Malgré plusieurs occasions en fin de temps réglementaire, dont un face-à-face manqué par Salah, aucune des deux équipes ne parvient à faire la différence. La prolongation devient inévitable.

Dans le temps additionnel, l'expérience égyptienne finit par peser. À la 97e minute, Yasser Ibrahim redonne l'avantage aux siens d'une tête lobée bien ajustée (2-1). Le Bénin tente alors le tout pour le tout, mais s'expose aux contres. Dans les ultimes secondes (120e+3), Mohamed Salah scelle la qualification égyptienne en remportant son duel face au gardien d'un extérieur du pied plein de sang-froid (3-1).

Sans être impériale, l'Égypte assure l'essentiel et poursuit son parcours. En quart de finale, les Pharaons affronteront le vainqueur du duel entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Quant au Bénin, il quitte la compétition la tête haute après une prestation courageuse et disciplinée.