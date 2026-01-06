Madagascar: Refondation - Le Colonel Michaël Randrianirina à la conquête du Nord

Après le Sud, cap sur la Diana. Le Président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, entame à partir de ce jour son premier déplacement de l'année 2026 dans le nord de la Grande Île.

Un voyage symbolique et stratégique dans un bastion clé du changement de régime. Le baptême du feu septentrional commence aujourd'hui pour l'homme fort de la Refondation. L'annonce, faite hier par le préfet d'Antsiranana, Lucien Mananjara, a déjà mis la ville en effervescence.

Ce dernier a d'ailleurs lancé un appel vibrant à la population pour réserver un accueil de grand jour au chef de l'État. Pour le natif de Sevohipoty-Ambovombe, l'enjeu dépasse la simple visite de courtoisie : il s'agit de prendre le pouls d'une région qui fut le fer de lance de la contestation contre l'ancien régime.

Aspirations. Antsiranana n'a pas oublié les événements de septembre et octobre 2025. La ville, et particulièrement son université, a payé un lourd tribut humain lors des manifestations ayant conduit à la chute d'Andry Rajoelina.

Ce déplacement est donc une étape cruciale pour le colonel Randrianirina afin de consolider les bases de la Refondation et d'écouter les aspirations profondes des administrés. Ce séjour sera également l'occasion de dissiper certains malentendus.

Face aux polémiques nées de son récent discours à Ambovombe-Androy, où il avait clamé l'intégrité des Antandroy en affirmant « ne pas être comme eux », le Président entend dénoncer les « calomnies » qui circulent sur les réseaux sociaux. En se rendant dans le Nord, le Colonel veut prouver qu'il est le Président de tous les Malgaches, loin des clivages ethniques que certains tentent d'exploiter.