Madagascar: Secteur privé - 2026 déclarée année de la productivité par le MIDSP

Après deux mois de mise en œuvre de projets dits Quick Wins, le ministère de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé (MIDSP) place la productivité au cœur de sa nouvelle approche économique.

L'année 2026 sera placée sous le signe de la productivité au sein du ministère de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé. Le message a été porté par le ministre Andriniaina Rasoarahona lors de la première levée de drapeau de l'année, tenue au ministère, marquant le lancement des orientations internes pour les mois à venir.

Selon les informations communiquées, la collaboration active des équipes aurait permis d'accélérer l'exécution des projets identifiés comme Quick Wins. En seulement deux mois, 90 % des projets visant à promouvoir l'industrie et à développer le secteur privé auraient déjà été concrétisés, un rythme que le ministère entend maintenir en 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plusieurs étapes sont notamment mises en avant pour renforcer l'attractivité du pays et sécuriser les investissements. Le MIDSP cite la révision de la législation sur la propriété industrielle, ainsi que l'élaboration du décret d'application de la loi relative au développement industriel. Ces chantiers réglementaires sont présentés comme des leviers destinés à clarifier le cadre, à protéger l'innovation et à encourager l'initiative entrepreneuriale.

Promouvoir les produits locaux. Autre axe affiché : la réduction des importations à travers une meilleure gestion des entreprises ODOF (One District One Factory). L'objectif est de consolider des unités de production locales, de soutenir la transformation et de renforcer la capacité du tissu industriel à répondre à la demande nationale.

Pour le ministère, cette logique s'inscrit dans une dynamique de productivité, à la fois pour améliorer la compétitivité et stimuler l'emploi. Lors de sa prise de parole, le ministre a souligné que les activités se poursuivront et seront renforcées, conformément à la nouvelle approche économique adoptée.

Il a appelé les collaborateurs à travailler main dans la main afin de mener à bien les missions du MIDSP au service du développement national, tout en adressant ses vœux de réussite pour la nouvelle année. Les collaborateurs du ministère ont, à leur tour, présenté leurs vœux et remis des présents aux hauts responsables, dans une atmosphère de rentrée placée sous le signe de la mobilisation interne.