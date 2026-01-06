Madagascar: « Sustainable community » - Un système visant à renforcer la compétitivité des produits d'exportation de Madagascar

Dans un contexte où les exigences économiques, sociales et environnementales sont de plus en plus imbriquées, un nouveau système de collaboration durable a été mis en place par des opérateurs engagés pour un développement durable et inclusif.

Il s'agit de « Sustainable community », un cadre structuré visant à mutualiser les efforts entre les différents acteurs économiques en vue d'optimiser les coûts de production tout en renforçant les impacts collectifs.

Cette adhésion ouvre droit à des avantages économiques concrets, notamment des tarifs préférentiels sur des intrants et services stratégiques tels que l'achat de cartons, les solutions de transport et certaines prestations logistiques, ont expliqué les promoteurs. Ces opérateurs engagés dans ce système défendent également que cela permet de renforcer la compétitivité des produits d'exportation de Madagascar.

Levier économique. Au-delà des bénéfices immédiats en termes de compétitivité, ce système favorise également une meilleure organisation des chaînes de valeur et une réduction des coûts opérationnels.

En effet, en mutualisant les besoins, la communauté renforce son pouvoir de négociation et améliore l'accès à des services de qualité, tout en respectant des standards environnementaux et sociaux élevés.

Le « Sustainable community » constitue ainsi un levier économique au service de la durabilité, a-t-on indiqué. Il convient de rappeler que les promoteurs de ce système partagent une vision commune, celle d'asseoir un développement inclusif et durable.

Mobilisation des financements verts. Par ailleurs, le « Sustainable community » s'inscrit dans une dynamique d'innovation financière. Les opérateurs engagés dans ce système entament en ce moment des négociations visant à mettre en place un fonds vert tout en réclamant la facilitation d'accès à des mécanismes de crédits carbone.

En effet, la mobilisation de ces financements verts et crédits carbone permettra de contribuer activement à la lutte contre les effets néfastes du changement climatique, tout en générant des ressources additionnelles et en renforçant la résilience des communautés de producteurs, selon leurs dires.

En outre, ils avancent que les financements mobilisés auront pour vocation de soutenir les collectivités locales et le développement local grâce au développement d'infrastructures essentielles telles que les routes, les ponts, les écoles et les centres de santé. Cette approche renforce le lien entre activité économique, responsabilité sociale et développement territorial.

Nouveau moteur de développement. En intégrant ce nouveau système de collaboration durable, les opérateurs ne se contentent pas de rechercher une performance et une rentabilité économique individuelles.

Ils deviennent acteurs d'un modèle collectif où la création de valeur s'accompagne d'un impact social et environnemental mesurable, a-t-on appris. Cette démarche traduit une volonté forte de construire des filières plus résilientes, plus équitables et mieux intégrées aux besoins des territoires.

À travers cette initiative, le « Sustainable community » se positionne comme un nouveau moteur de développement, capable d'allier compétitivité, solidarité et durabilité au bénéfice des générations actuelles et futures. Il s'agit d'une vision collective permettant de mesurer les impacts durables au niveau des communautés locales et des collectivités tout en préservant l'environnement.