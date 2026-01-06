Madagascar: Projet TAFITA - Renforcement de la gouvernance locale dans 26 communes

Le Projet TAFITA (Tetik'asa Antoka ho an'ny Fananantany Isian'ny Tantana ifotony Ara-drariny), lancé en avril 2021, composante du programme AFAFI Centre, financé par l'Union européenne, touche à sa fin.

Mis en œuvre pendant cinq ans dans les régions d'Analamanga et d'Itasy, ce projet s'est investi pour accompagner les collectivités dans la promotion d'une gouvernance locale transparente, participative et équitable. Ses actions ont visé à améliorer la sécurisation foncière des citoyens, la mobilisation des ressources locales et la planification du développement territorial. Il a ainsi contribué au renforcement de la gouvernance locale dans 26 communes réparties dans ses deux régions d'intervention.

Augmentation des recettes fiscales. Des avancées majeures ont ainsi été identifiées au niveau de ces collectivités territoriales décentralisées. Concernant le volet de sécurisation foncière, entre autres, 86 442 demandes de certificats fonciers ont été déposées, tandis que 68 347 certificats fonciers sont déjà inscrits, avec une part significative portée par des femmes, d'après les informations publiées par le projet TAFITA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce qui permet de renforcer leurs droits à la propriété foncière ainsi que leur autonomie grâce au développement des activités agricoles. Quant aux appuis aux collectivités territoriales décentralisées en matière de relance de la fiscalité locale, une amélioration des bases fiscales des communes d'intervention du projet est observée.

Les responsables du projet TAFITA ont avancé que les recettes fiscales ont connu une augmentation entre 40 % et 120 % selon les communes. Ce qui offre à ces collectivités territoriales décentralisées des moyens supplémentaires, leur permettant d'assurer un développement local.

Budget participatif. Par ailleurs, la planification territoriale participative constitue un autre axe stratégique du projet TAFITA. De nombreux résultats mesurables ont été exposés lors de la clôture de ce projet.

À titre d'illustration, 11 Schémas d'aménagement communal (SAC) ont été validés. Il s'agit d'un document de planification définissant les orientations et les stratégies pour l'aménagement du territoire afin d'asseoir un développement communal.

En outre, 10 Plans d'aménagement local simplifiés et sécurisés ont été réalisés. Le projet TAFITA s'engage également à promouvoir le budget participatif et la démocratie locale. Durant ses 5 années d'intervention, 127 projets communautaires ont été priorisés par la population et mis en œuvre grâce à une approche de budget participatif.

Ces projets reflètent directement les besoins et les aspirations de la population locale. Une forte présence des femmes et des jeunes dans les processus décisionnels est, en même temps, observée.

Au-delà de ces résultats chiffrés, TAFITA a réussi à tisser des liens de confiance entre les citoyens et leurs élus, à encourager une culture de redevabilité et à immerger les collectivités dans une dynamique de développement durable et autonome, a-t-on évoqué. Le défi à venir sera d'assurer la pérennisation de ces acquis afin que les citoyens continuent de bénéficier de services communaux fiabilisés et accessibles.