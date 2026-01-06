Madagascar: Coupures d'électricité - Pannes et accès bloqués à cause des intempéries à Antananarivo

Les épisodes de mauvais temps ont provoqué une multiplication des dégâts sur plusieurs installations de la Jirama, entraînant une hausse des coupures d'électricité dans la capitale et ses environs.

L'entreprise publique fait état de pannes matérielles à différents points du réseau, tandis que les équipes techniques poursuivent les interventions pour rétablir progressivement l'alimentation.

À Ambohidrazaka, un transformateur annoncé comme surchargé est tombé en panne. À Ambatoroka, des poteaux ont cédé, perturbant la distribution. D'autres secteurs ont également été touchés, d'Ambodivona à Tsaramasay, en passant par Ankorondrano jusqu'à Morarano.

Dans cette zone, la coupure aurait été constatée alors que les techniciens ont dû prendre du temps pour identifier l'origine du problème, avant une accélération des réparations par la suite.

Selon les informations disponibles, des câbles ont aussi été endommagés, provoquant des interruptions dans plusieurs quartiers, depuis Ambatolampy Tsimahafotsy jusqu'à Fiakarana, Anosiala, Mahitsy, Andranovelona et leurs environs. Plusieurs localités d'Antananarivo sont ainsi restées privées d'électricité jusqu'au week-end dernier, le temps de sécuriser les lignes et de remplacer les éléments défaillants.

Cas à signaler

La Jirama indique que les travaux se poursuivent et que tous les efforts seront mobilisés pour rétablir le courant dans les localités concernées. Pour les quartiers touchés qui ne figureraient pas dans les zones annoncées, l'entreprise invite les usagers à signaler toute coupure via le numéro vert 547, afin d'orienter les équipes de dépannage et de prioriser les interventions.

Un cas particulier a été rapporté le 2 janvier à Ambohitrarahaba. Une rupture de câble serait à l'origine de la coupure dans certains foyers. Les techniciens ont été mobilisés dès l'incident, mais n'auraient pas obtenu l'autorisation d'accéder à la parcelle par laquelle passe le câble, en raison du refus du propriétaire de celle-ci.

Face à cette situation, la Jirama affirme être contrainte de recourir à un huissier pour permettre l'accès et réaliser les travaux. Dans un contexte où la demande reste forte et où les aléas climatiques sont plus fréquents, ces incidents rappellent la vulnérabilité du réseau, ainsi que l'importance de la rapidité d'intervention et de la coopération des riverains pour limiter la durée des coupures.