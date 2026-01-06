Madagascar: Expression - Du Mpox à l'infox

D'après les informations transmises par le ministère de la Santé, le mardi 30 décembre 2025, le Mpox a infecté plus de cinq personnes à Mahajanga. Dès lors, la panique s'est installée et les infox ont pris le dessus.

L'histoire témoigne que cette pathologie étrange a été détectée pour la première fois chez l'homme en 1970 au République démocratique du Congo. Par la suite, le virus progresse entre 2022 et 2024 dans la partie centrale et orientale du continent noir.

Actuellement, la maladie atteint l'autre rive du Canal de Mozambique. Bien que la Refondation de la République de Madagascar ait déployé un ensemble de mesures, un vent de panique gagne la population depuis qu'un cas a été confirmé à Antananarivo, la capitale, le carrefour. « Cette fois-ci les carottes sont cuites ! », s'avance Jimmy, un citoyen manifeste son désarroi.

Les gestes barrières sont-ils vraiment respectés dans les stations de bus et les gares routières ? Les cars comme les tuk-tuk sont toujours surchargés. Ce qui révèle des comportements parfois peu disciplinés, pourtant, le danger est imminent.

La tension est encore montée d'un cran lorsqu'une publication sur Facebook a alerté les habitants de Toamasina qu'un individu présentait des symptômes. En conséquence, une communication de clarification a été faite pour apaiser le peuple.

Quelle information est exacte ? Les Malgaches semblent sceptiques face aux propos des dirigeants, en raison de la confiance excessivement accordée aux discours de l'ancienne administration. Changer cette perception paraît difficile car le lien de confiance s'est brisé. Il est désormais impératif que la Refondation mette en place les moyens nécessaires pour y remédier.