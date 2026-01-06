Madagascar: Littérature - Nirihaja publie enfin son opus poétique

6 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

La poésie est plus qu'une passion, c'est sa vie, car Haja Zafindratiana, alias Nirihaja, cumule plus de trois décennies d'expérience en la matière. Le 22 décembre 2025 dernier, l'artiste des mots a sorti un opus « Hasambarana iray felatanana » que l'on peut traduire par « Joie à quatre mains ».

Les 10 titres regroupent 30 poèmes. Cet album est un projet mené en collaboration avec Mota Soa, pianiste, dont la création a débuté en 2022. Au mois de novembre 2023, la poétesse a organisé un événement à l'Ivokolo, consacré à la présentation officielle de la jaquette.

L'événement portait également le titre « Hasambarana iray felatanana », en vue de créer une œuvre pluridisciplinaire à laquelle l'écriture, les expressions scéniques (mime et théâtre), la danse, le chant, ainsi que les images projetées (film en arrière-plan) se combinent parfaitement. Cette initiative de Nirihaja manifeste l'évolution de la poésie contemporaine. La littérature malgache s'ancre dans la modernité de son temps.

Trente étés d'écriture. Nirihaja, au fil des années, a été conviée à apporter sa plume aux oeuvres littéraires. En mai 1994, elle publie Saramba Mikalo, suivi en mai 2002 par Kirimba. En 2006 paraît Sandratrantsa, puis en 2007, Antsa Tamberina I - II - III.

Dans les années 2010, elle continue sa production : « Karambolana » sort en octobre 2015, « Misonga Midina» en décembre 2015, et « Mitsena Masoandro » en janvier 2016. En juillet 2017, c'est « Akom-Binany », suivi de Kirimba en novembre 2017 et « Ambioka » en décembre de la même année.

Février 2018 voit la publication de « Tatibolana », puis janvier 2019 celle de « Saramba Mikalo ». Entre 2020 et 2022, l'écrivaine publie « Zarafanahy » (juin 2020), « Voninkalo » (octobre 2021), « Rohin-Kalo » (novembre 2022) et « Saramba Mikalo - Endrehin-Drandrana » (juin 2022).

Enfin, son œuvre la plus récente comprend « Halo » (novembre 2023), « Mampiaraka In 35 » (février 2024) et « Embaña » (novembre 2024). Par ailleurs, animée par la volonté de toucher un public plus large, elle a porté ses textes en français, leur offrant ainsi une seconde vie. La poésie malgache, porteuse de sentiments profonds, constitue une richesse culturelle incontournable à découvrir. Pour couronner le tout, un ouvrage en français est en gestation.

