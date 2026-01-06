Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 janvier 2026

revue de presse

Crise au Venezuela - L'UA appelle au respect de la paix et du droit international

À la suite de la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis, le 3 janvier 2026, l'Union africaine (UA) a exprimé sa solidarité avec le peuple vénézuélien et réaffirmé son engagement pour la paix, la stabilité et le respect mutuel entre les nations.

Dans un communiqué officiel, l'UA a réagi promptement en déplorant la situation provoquée par Washington. L'organisation panafricaine suit avec inquiétude les récents événements au Venezuela, notamment l'enlèvement du président Nicolás Maduro et les attaques militaires ciblant les institutions vénézuéliennes. [Source allAfrica]

Présidentielle en Centrafrique : Touadéra remporte un troisième mandat

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadera a remporté un troisième mandat, selon les résultats provisoires publiés lundi par l'Autorité électorale nationale.

Ces résultats montrent qu’il a obtenu 76,15 % des voix lors des élections du 28 décembre dernier.

Il a été élu pour la première fois en 2016, puis réélu en 2020 avec 53,16 % des voix au premier tour. [Source Africanews]

Ouganda : Amnesty International dénonce une "brutale campagne de répression" à l’approche de la présidentielle

À dix jours de l’élection présidentielle du 15 janvier, Amnesty International accuse, lundi 05 janvier, les autorités ougandaises de mener une vaste campagne de répression contre l’opposition. Arrestations arbitraires, violences policières et risques de coupure d’internet viendraient, selon l’ONG, entraver gravement le processus électoral.

Dans un rapport publié lundi, Amnesty International affirme que les forces de sécurité ougandaises ont eu recours à la torture, aux arrestations arbitraires et à des violences répétées afin d’intimider l’opposition politique à l’approche du scrutin. [Source Africa Radio]

Sénégal : Affaire Softcare - Une mission d'information parlementaire officiellement installée

L'Assemblée nationale a procédé, ce lundi 5 janvier 2026, à l'installation officielle de la mission d'information parlementaire chargée d'examiner les conditions de commercialisation des produits de marque Softcare au Sénégal. Mise en place conformément au Règlement intérieur, cette mission vise à faire toute la lumière sur les enjeux sanitaires et de protection des consommateurs.

La mission d'information parlementaire relative à la commercialisation des produits SOFTCARE au Sénégal a été officiellement installée le lundi 5 janvier 2026. Elle fait suite à son approbation par le Bureau de l'Assemblée nationale, intervenue le 29 décembre 2025, en application de l'article 51 du Règlement intérieur de l'institution. [Source Le Soleil]

8e de finale CAN 2025/Côte d'Ivoire-Burkina - Un derby à quitte ou double

L'un des chocs des 8es de finale de la CAN 2025 au Maroc oppose ce 6 janvier 2025, à Marrakech, à 19h GMT, le Burkina à la Côte d'Ivoire. Ce duel entre voisins s'annonce épique pour une place en quart de finale.

Le match Etalons du Burkina-Eléphants de Côte d'Ivoire de ce 6 janvier 2025, au grand stade de Marrakech, a véritablement été lancé hier en conférence de presse d'avant-match des deux équipes. Ce traditionnel face-à-face entre les deux sélectionneurs, les deux joueurs de chaque formation (Arsène Kouassi du Burkina Faso et Jean-Philippe Krasso de la Côte d'Ivoire) et les journalistes burkinabè et ivoiriens a été particulièrement animé. [Source Sidwaya]

Tunisie : Libération de travailleurs humanitaires incarcérés pour aide aux migrants

En Tunisie, six salariés de la branche tunisienne de l'ONG France Terre d'Asile - dont trois en état de fuite - ont fait face à la justice, lundi 5 janvier, après une première audience, le 15 décembre. Ils étaient jugés pour avoir aidé des migrants en situation irrégulière, tout comme 17 employés de la ville de Sousse, à 143 kilomètres de Tunis, dont deux en détention et le reste en comparution libre.

Des travailleurs humanitaires de l'ONG française Terre d'asile en Tunisie, jugés pour avoir « facilité l'entrée illégale et le séjour » de migrants, ont été libérés dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le comité de soutien de l'une d'eux. Sherifa Riahi, ancienne directrice de l'ONG, et plusieurs de ses collègues étaient emprisonnés depuis plus de 20 mois. Le comité a publié sur Facebook une vidéo d'elle à sa sortie de prison et indiqué que les autres travailleurs humanitaires avaient également été libérés. [Source RFI]

Madagascar : Diplomatie - Une ambassadrice opérationnelle sur 18 pays stratégiques

Madagascar joue à dix sur la scène internationale. Le constat est brutal.

Dans plusieurs capitales stratégiques, le pays n'a tout simplement pas d'ambassadeur. Difficile, dans ces conditions, de parler de rayonnement diplomatique quand les postes clés sont laissés vacants et que les ambassades fonctionnent au ralenti, parfois réduites à de simples guichets administratifs.

En Europe, le tableau est sans appel. Berlin, Rome, Londres, Bruxelles et Genève ne sont plus dirigées par des ambassadeurs depuis plusieurs années. Les représentations malgaches y avancent au pas, sans impulsion politique ni stratégie d'influence. À Paris, l'une des places diplomatiques les plus sensibles pour Madagascar, l'ambassade est restée sous la direction d'un chargé d'affaires depuis le décès de l'ambassadeur Hugues Rajhonson, en avril 2025. Une situation qui perdure et qui affaiblit la voix malgache dans un pays partenaire de premier plan. [Source Midi Madagasikara]

Gabon : 100 jours pour convaincre, la pression d’Oligui Nguema sur les ministres

En exigeant de chaque membre du gouvernement une feuille de route des cent premiers jours, le président Brice Clotaire Oligui Nguema impose un tempo inédit à l’Exécutif de la Ve République. Loin d’un rituel administratif, ce compte à rebours politique s’apparente à un test de crédibilité et à un mécanisme assumé de sélection par les résultats.

Dès le premier Conseil des ministres de la Ve République, le ton a été donné. Le Chef de l’État a clairement signifié que le temps de l’apprentissage est révolu. Aux ministres, il n’est plus demandé d’annoncer, mais d’agir. La feuille de route des cent jours devient ainsi l’instrument central de mise sous tension de l’Exécutif, en plaçant chaque département face à des priorités immédiates, identifiées, mesurables et opposables. [Source GabonMediaTime]

Mali : Audit de 25 ans de financement des partis à la Cour suprême

Le financement public des partis politiques au Mali repose depuis l’an 2000 sur une disposition légale fixant à 0,25 % des recettes fiscales annuelles de l’État le montant global destiné à soutenir ces organisations.

Cette règle, prévue par les lois portant charte des partis politiques de 2000 puis de 2005, est rappelée dans le rapport d’audit définitif publié en décembre 2025 par la Section des Comptes de la Cour suprême.

Sur la base des crédits inscrits chaque année au budget de l’État et des données issues des rapports de vérification disponibles, le volume total des financements publics alloués aux partis politiques entre 2000 et 2024 est estimé entre 25 et 35 milliards de francs CFA, le rapport ne présentant toutefois pas de total consolidé officiel pour l’ensemble de la période. [Source Apanews]

L’OPEP+ démarre 2026 en maintenant sa production inchangée malgré les incertitudes

Lors d’une brève réunion virtuelle tenue dimanche, les huit principaux membres de l’OPEP+ ont décidé de ne pas modifier leurs objectifs de production pour les mois de janvier, février et mars.

Cette orientation confirme une décision prise en novembre dernier, lorsque le groupe avait choisi de suspendre temporairement les hausses de production durant le trimestre en raison d’une demande saisonnièrement plus faible durant l’hiver dans l’hémisphère nord.

Les pays concernés sont l’Arabie saoudite, la Russie, les Émirats arabes unis, le Kazakhstan, le Koweït, l’Irak, l’Algérie et Oman. À eux seuls, ils représentent plus de la moitié de la production mondiale de pétrole. [Source Agence ecofin]