Congo-Kinshasa: Journée des martyrs à Bunia - L'armée appelle au soutien populaire contre la guerre dans l'Est

A l'occasion de la journée nationale des martyrs de l'indépendance célébrée le 4 janvier de chaque année en mémoire des héros de l'indépendance tués en 1959, la 32e région militaire des Forces armées de la RDC (FARDC), basée à Bunia (Ituri) a sollicité le soutien populaire pour mettre fin aux conflits dans le Nord-Kivu et en Ituri.

Les autorités militaires ont à cette occasion, rappelé que les violences persistantes ont fait de nombreuses victimes, considérées aujourd'hui comme des martyrs. Par ailleurs, colonel Emmanuel Libandi, coordonnateur de la Réserve armée pour la défense et président du comité d'organisation, s'est félicité des progrès sécuritaires observés depuis six mois, particulièrement dans le territoire de Djugu.

Ces avancées résultent selon lui, des opérations militaires et du dialogue communautaire, malgré les menaces persistantes de la milice CRP de Thomas Lubanga et la prolifération d'armes illégales.

L'armée poursuit ses opérations pour restaurer une paix durable, appelant à l'engagement de tous les citoyens à l'image des martyrs. L'activité a réuni leaders religieux, responsables étatiques et société civile, avec une extension prévue dans les autres territoires d'Ituri.