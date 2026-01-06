Madagascar: Betafo - Arrestation de deux bandits récidivistes

Deux individus récidivistes, impliqués dans des vols, cambriolages et attaques à main armée, ont été interpellés par les éléments du commissariat de police de Betafo le week-end dernier.

Ces malfaiteurs seraient impliqués dans plusieurs actes criminels perpétrés à Betafo et dans ses environs, semant depuis plusieurs mois l'inquiétude au sein de la population locale. Selon des informations émanant de personnes de bonne volonté, les forces de l'ordre ont été alertées de la présence suspecte de ces individus qui rôdaient en ville.

Aussitôt informée, la Police a mis en place une stratégie afin de procéder à leur arrestation dans les meilleures conditions, ce qui a permis de les appréhender sans incident. Cette arrestation intervient dans un contexte marqué par une recrudescence des actes de banditisme, notamment dans les zones rurales et les campagnes environnantes.

Vols de bétail, cambriolages nocturnes et agressions armées sont de plus en plus fréquemment signalés, alimentant un climat d'insécurité qui pèse lourdement sur le quotidien des habitants, en particulier des agriculteurs et des commerçants.

À Betafo, plusieurs plaintes avaient déjà été déposées contre ces deux suspects, auxquels sont attribués de nombreux forfaits. Leur interpellation est ainsi perçue comme un soulagement par la population, même si celle-ci appelle à un renforcement durable des dispositifs de sécurité pour endiguer le phénomène du banditisme rural.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l'ampleur exacte de leurs activités criminelles et d'identifier d'éventuels complices.