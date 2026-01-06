Madagascar: Andranomena - Un présumé voleur de taxi-moto pris en flagrant délit

Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité urbaine, un présumé voleur de taxi-moto a été interpellé par la Police nationale dans la nuit du samedi 4 janvier 2025, aux environs de 23 heures, à Andranomena, près de la station de taxis-be ligne 194.

Selon les informations communiquées par la Police, le suspect aurait feint d'être un client et serait monté à bord d'un taxi-moto, tandis qu'un complice le suivait à distance sur un autre engin du même type.

Arrivé à l'endroit convenu pour la descente, l'individu aurait soudainement agressé le conducteur en le frappant à la tête avec une bouteille, dans le but de s'emparer du deux-roues. Malgré la violence de l'attaque, le taxi-moto a réussi à appeler à l'aide.

Ses cris ont été entendus par des éléments de la Compagnie urbaine d'intervention (CUI), qui effectuaient une patrouille dans les environs. Les policiers sont immédiatement intervenus et ont pu appréhender l'agresseur en flagrant délit, tandis que son complice a réussi à prendre la fuite.

Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête et devra être présenté devant le parquet à l'issue des procédures légales. Le taxi-moto dérobé a, quant à lui, été récupéré et restitué à son propriétaire.

Compte tenu de ces faits, la Police nationale rappelle l'importance de la vigilance et de la collaboration de la population dans la lutte contre les actes de banditisme, notamment dans les zones urbaines à forte fréquentation.