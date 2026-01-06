Madagascar: Combats internationaux - Le Gala des champions reporté pour cause de Mpox

Le Gala des champions, initialement prévu ce samedi 10 janvier 2026 au gymnase couvert de Vatofotsy, à Antsirabe, n'aura pas lieu à la date annoncée. Pour la première fois, un événement sportif d'envergure internationale est contraint d'être reporté en raison du virus Mpox.

Organisé par Phoenix Kross Fight Antsirabe et l'ASCHM, ce rendez-vous devait réunir des combattants de kick-boxing, de boxe anglaise, de muay thaï, de jiu-jitsu et de MMA, avec en parallèle des démonstrations de capoeira, de taekwondo, de karaté, de judo et de savate. La participation de délégations venues de Maurice et de La Réunion était annoncée, donnant à ce gala une dimension régionale inédite.

Suite à la recommandation de la Fédération de boxe et pour des raisons sanitaires, les organisateurs ont pris la décision de reporter l'événement. « Toutefois, un programme à huis clos sera maintenu, sans public, afin de garantir la sécurité de tous. Une délégation réunionnaise fera le déplacement; des journalistes couvriront la rencontre, et un documentaire sera réalisé. Des échanges entre clubs et acteurs du milieu sont également prévus », peut-on lire dans le communiqué.

Les organisateurs assurent que ce report n'est que partie remise : le Gala des champions reviendra « encore plus fort », promettent-ils, dès que les conditions sanitaires le permettront.