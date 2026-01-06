Sénégal: Le développement d'un pays passe par une bonne politique agricole, selon Ousmane Sonko

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a affirmé lundi à Kaolack (centre), que le développement d'un pays comme le Sénégal "passe nécessairement" par une bonne politique agricole.

"Un gouvernement qui échoue sa politique agricole, échoue sa politique de développement. Le développement d'un pays passe par une bonne politique agricole, y compris l'élevage. C'est ça la véritable économie", a-t-il notamment dit dans une déclaration en langue wolof à sa sortie d'une rencontre avec les acteurs agricoles de la région de Kaolack.

Selon lui, cet hivernage passé est le deuxième du régime actuel et la politique agricole est définie en plusieurs parties allant de la production avec la mise en place des intrants, à la récolte.

" (...) nous avons réussi cette première partie, en atteste la forte production d'arachide de cette année, prouvant que nous y avons fait quelque chose, en termes d'octroi de semences, d'engrais, de matériel agricole et d'encadrement", a souligné le chef du gouvernement.

"C'est la deuxième phase de cette politique agricole qui m'a emmené ici, en l'occurrence la commercialisation. Apres avoir récolté, le producteur doit pouvoir écouler son produit, sinon, il y a problème. C'est parce que nous avons appris qu'il y a des difficultés dans la commercialisation agricole que nous sommes venus ici", a-t-il admis.

Ousmane Sonko a dit que c'est pour ne pas rester à Dakar pour se contenter uniquement de simples rapports qu'il a décidé de faire ce déplacement pour constater de visu afin de pouvoir apporter les correctifs nécessaires.

Venu s'enquérir de la situation de l'agriculture, particulièrement de la filière arachidière près d'un mois après le lancement officiel de la campagne de commercialisation des graines d'arachide, Ousmane Sonko a affirmé que le développement du Sénégal passe par les localités de l'intérieur du pays et non à Dakar.

"Qui veut développer le Sénégal ne doit pas le penser à partir de Dakar mais à partir des régions de l'intérieur du pays pour aller vers Dakar. Et nous y sommes déjà", a assuré le Premier ministre.

Sur place, il a écouté les paysans, les opérateurs privés semenciers, les producteurs agricoles, les banquiers, les exportateurs, l'administration, entre autres parties prenantes du secteur de l'agriculture.

"Je peux vous assurer que toutes les préoccupations des paysans, que je reconnais d'ailleurs, dans les jours à venir, vous verrez des solutions pour qu'une telle situation ne se reproduise plus", a promis Ousmane Sonko.

Il a appelé les Sénégalais au travail pour le développement de leur pays. Ce qui, selon lui, commence par les dirigeants qui doivent s'appuyer sur la transparence, la bonne gouvernance.

"Nous avons subventionné à hauteur de 130 milliards de francs CFA pour la production agricole, en plus d'environ 120 milliards de francs CFA pour la commercialisation. Mais, la plus grande part de ces subventions n'arrive pas jusqu'au paysans. D'autres personnes la récupèrent et ça va cesser définitivement", a promis Sonko.