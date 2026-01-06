Sénégal: Une 'application stricte' de l'interdiction des véhicules à bras ou à traction animale dans l'espace réservé au BRT, à partir de jeudi

5 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le plan interdisant la circulation des véhicules à bras ou à traction animale près du Bus Rapid Transit (BRT) fera l'objet d'une "application stricte", à partir du jeudi 8 janvier 2026, a annoncé, lundi, le préfet de Dakar, Chérif Blondin Ndiaye.

"La circulation des véhicules à bras ou à traction animale (pousse-pousse et charrettes) est expressément interdite", affirme M. Ndiaye dans un communiqué.

Il rappelle que cette interdiction a déjà fait l'objet d'un arrêté publié le 26 juillet 2024, une décision administrative instaurant en même temps un "plan de circulation dans la zone d'influence" du BRT.

"Afin de garantir le respect strict de la réglementation en vigueur et d'assurer un cadre de circulation fluide et sécurisé pour tous, il est porté à la connaissance de tous les acteurs concernés que l'application stricte de l'arrêté [en question] sera renforcée à compter du jeudi 8 janvier 2026", a écrit le préfet de Dakar.

Il dit avoir constaté que certaines personnes continuent de faire circuler des véhicules à bras ou à traction animale "dans la zone d'influence du Bus Rapid Transit", malgré la réglementation en vigueur depuis le 26 juillet 2024.

"Cette situation entraîne des perturbations importantes du trafic, ainsi qu'un encombrement significatif de la voie publique. De plus, le stationnement des véhicules, notamment sur les espaces réservés aux piétons, compromet gravement la sécurité et la fluidité de la circulation piétonnière", a signalé le préfet de Dakar.

"Les véhicules à bras ou à traction animale circulant ou stationnant dans la zone d'influence du BRT seront systématiquement immobilisés et placés en fourrière. Les contrevenants feront l'objet de poursuites, conformément aux dispositions légales en vigueur", a prévenu M. Ndiaye.

