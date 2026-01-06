Sénégal: Taïba Ndiaye célèbre son ancien maire Alé Lô, 'figure majeure' du développement local

Taïba Ndiaye — Le maire de la commune de Taïba Ndiaye (Tivaouane, ouest), Assane Ndiaye, a rendu un hommage à son prédécesseur Alé Lô, présenté comme un "bâtisseur" et une "figure emblématique" du développement local au Sénégal, lors d'une cérémonie.

Premier cadre à diriger un conseil rural, l'ancien président de la communauté rurale de Taïba Ndiaye, passée commune à la faveur de la communalisation intégrale, Alé Lô est "un fédérateur, un homme multidimensionnel et un grand bâtisseur", a dit son successeur, Assane Ndiaye.

Selon l'édile, à travers la cérémonie d'hommage à Alé Lô, la municipalité de Taïba Ndiaye célèbre un "parcours exceptionnel marqué par un engagement constant en faveur de l'intégration et de la promotion du monde rural".

Alé Lô s'est distingué, selon lui, par sa "vision novatrice", en œuvrant à l'organisation et à la structuration du monde rural.

Il est reconnu comme l'un des concepteurs de l'Association des présidents de conseils ruraux (APCR) et de l'Union des associations d'élus locaux (UAEL), des structures qui ont contribué à impulser une dynamique de développement local durable, a poursuivi le maire de Taïba Ndiaye.

Durant le long magistère de celui qu'il présente comme son ancien "mentor politique", des "avancées significatives" ont été enregistrées dans tous les secteurs dans cette collectivité territoriale, a témoigné Assane Ndiaye, qui a magnifié l'héritage laissé par son prédécesseur.

L'actuelle équipe municipale qu'il conduit depuis 2022, s'emploie à accélérer cette dynamique, a-t-il dit.

En guise de reconnaissance de son œuvre, le maire a annoncé que la municipalité envisage de donner le nom d'Alé Lô à une infrastructure publique majeure, telle qu'un boulevard ou un lycée.

Le maire de Taïba Ndiaye a, par ailleurs, insisté sur les ressources énergétiques dont regorge cette commune.

"Notre municipalité se positionne aujourd'hui comme un "hub énergétique" accueillant des entreprises minières et énergétiques.

Cette situation impose à la collectivité territoriale une posture de dialogue et de collaboration avec les autorités et les acteurs économiques, afin de tirer pleinement profit des opportunités qui s'offrent à elle, estime Assane Ndiaye.