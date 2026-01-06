Madagascar: Trail-Alvine Avotraniaina - 2 486 km parcourus en sept mois

La saison 2025 restera gravée comme une année exceptionnelle pour l'élite malgache du trail, Avotraniaina Tahirinirina Jeannot, alias Alvine. En seulement sept mois, l'ultra-traileur a cumulé une distance impressionnante de 2 486 km, répartie entre entraînements, préparations et compétitions.

Cela équivaut à une moyenne de 355 km par mois et près de 89 km par semaine. De fin mai à décembre, il a enregistré pas moins de 171 activités, totalisant un chrono de 361 heures et 14 minutes, avec un dénivelé positif de 84 204 mètres.

La majorité de ce dénivelé a été réalisée lors de ses courses à l'extérieur. « Ce n'est peut-être pas grand-chose comparé aux élites étrangères, mais en voyant ce bilan, je suis fier et reconnaissant de ce que cette saison m'a offert. J'ai déjà, par le passé, réalisé 6 698 km en trois mois lors de l'Allianz World Bun, ce qui reste mon record », confie Alvine.

Une saison plus que parfaite

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour 2025, le coureur malgache a signé un bilan remarquable avec sept grandes compétitions majeures. « C'était une très belle année pour moi : zéro blessure, zéro maladie grave. Le plus mémorable reste ma participation à la finale de l'UTMB, ainsi qu'à deux autres compétitions internationales.

Rien n'a été facile, et je n'aurais pas pu y arriver sans le soutien de tous ceux qui m'ont accompagné. Je remercie sincèrement mes proches, mes partenaires et mes sponsors », souligne-t-il. Alvine a terminé premier au scratch sur 48 km, avec 2 076 m D+, lors de l'UTCS.

Il a décroché un Top 10 au Trail de Bourbon by Grand Raid (100 km et 6 120 m D+). À l'UTMB, il a été finisher sur 175 km et 9 990 m D+. En France, il s'est classé 4e au scratch sur 110 km et 7 800 m D+ à l'UTB.

Il a été sacré champion de l'Ultra UTOP (135 km et 5 745 m D+). Enfin, il a remporté le trail d'Ivohitra (49 km et 1 700 m D+) et s'est imposé sur le Coli Ampefy (42 km et 2 200 m D+). Avec ce palmarès, Alvine Avotraniaina confirme son hégémonie et son statut de référence du trail.