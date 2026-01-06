Madagascar: Motocross - Championnat Offroad,16 épreuves au compteur de la saison 2026

Avec 16 manches officielles au championnat : 10 en Motocross et 6 en Enduro complétées par plusieurs épreuves hors classement, la saison offroad 2026 à Madagascar promet un calendrier ultra-dense, des terrains variés et de l'adrénaline non-stop pour les pilotes de l'île.

La saison 2026 du Championnat de Madagascar offroad s'annonce particulièrement intense et variée, avec un programme chargé qui ravira les amateurs de sensations fortes. Le Motocross domine avec 10 manches au calendrier, tandis que l'Enduro propose 6 épreuves exigeantes, promettant des duels acharnés sur des terrains diversifiés à travers l'île.

Côté Motocross, la compétition démarre le 25 janvier avec le GP 100%, organisé par 100% Moto sur le 100% MX Track d'Ambohidava. Suivra le MX IMC le 8 février, puis le MX Kawasaki le 8 mars (tous deux Funbike).

Le GP de l'Est est prévu pour le 5 avril à Datsara Village (100% Moto), avant le MX Discodin le 10 mai (Funbike). La saison continuera avec le GP Ilakaka le 28 juin (IMC), le MX Manakara le 30 août (Funbike), le MX GP 3MX le 4 octobre à Tamatave (Funbike), et le King Of Bira est programmé pour le 6 décembre à Antsirabe (BMC).

Pour l'Enduro, ouverture le 22 février avec l'Endurance CRAM (Funbike). Suivent deux cross-country à Tana : X-Country Sherco le 19 avril (Funbike) et XC Acerbis le 3 mai (100% Moto).

Puis un X-Country mi-mai à Ambatondrazaka (Funbike), l'Endurance Majunga le 23 août (100% Moto), et clôture le 31 octobre à Mananjary (Funbike). Hors championnat, cinq événements à ne pas manquer : les 4 Heures Honda les 14-15 mars à Tana (Madauto), le Madagascar Enduro Challenge le 6 septembre (100% Moto), et la série Triple Crown en trois manches les 19 juillet, 11 octobre et 29 novembre à Ambohidava.