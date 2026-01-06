Madagascar: Anosipatrana - Un conducteur de taxi-vélo agressé et dépouillé

Dans le cadre de la lutte contre les actes de vol et d'insécurité, un individu a été interpellé par la Police nationale en service au poste de police d'Ilanivato, à la suite d'un vol de bicyclette survenu le samedi 4 janvier 2026, vers 20 heures, le long de la digue d'Anosizato.

D'après les informations recueillies, le suspect se serait fait passer pour un client en sollicitant les services d'un taxi-bicyclette pour un trajet reliant Anosizato à Anosipatrana. Au moment de négocier le prix de la course, l'individu aurait soudainement agressé le conducteur avant de s'emparer de la bicyclette et de prendre la fuite.

La victime a aussitôt alerté les éléments de la Police nationale se trouvant à proximité. Une opération de poursuite et de recherche a immédiatement été engagée par les forces de l'ordre.

Le présumé auteur n'a pas pu aller bien loin, puisqu'il a été rapidement localisé et interpellé, puis conduit au commissariat pour l'ouverture d'une enquête. Il a été placé en garde à vue pour les besoins de l'instruction, tandis que la bicyclette, après vérification, a été restituée à son propriétaire.