Madagascar: Tourisme - Une centaine de croisiéristes en escale à Mahajanga

6 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

L'épidémie de la variole du singe, virus Mpox, n'a pas empêché le paquebot Le Bellot de faire une courte escale d'une demi-journée à Mahajanga, dimanche.

C'est la première touche du bateau à Mahajanga cette année. Le paquebot a quitté Mahajanga pour rejoindre Nosy Be. Ils étaient cent vingt-huit touristes de différentes nationalités, cinquante touristes francophones et le reste anglophones issus de différents pays, à débarquer au port de Mahajanga, après la visite de Morondava.

« Les responsables de la direction régionale de la santé publique Boeny ont assisté à leur débarquement. Les mesures sanitaires ont été appliquées, dont le port du masque. Ils étaient bien protégés.

Deux groupes ont été constitués pour la visite du lac sacré à Mangatsa, dans le district de Mahajanga II, et le cirque rouge pour le deuxième groupe », a expliqué le président du conseil d'administration de l'Office régional du tourisme Boeny (ORTB). La saison des croisières pour le tourisme à Mahajanga a été marquée par sept escales du paquebot Island Sky en 2025, dont la dernière a eu lieu le 23 décembre.

