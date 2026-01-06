Madagascar: Tourisme - Une centaine de croisiéristes en escale à Mahajanga

L'épidémie de la variole du singe, virus Mpox, n'a pas empêché le paquebot Le Bellot de faire une courte escale d'une demi-journée à Mahajanga, dimanche.

C'est la première touche du bateau à Mahajanga cette année. Le paquebot a quitté Mahajanga pour rejoindre Nosy Be. Ils étaient cent vingt-huit touristes de différentes nationalités, cinquante touristes francophones et le reste anglophones issus de différents pays, à débarquer au port de Mahajanga, après la visite de Morondava.

« Les responsables de la direction régionale de la santé publique Boeny ont assisté à leur débarquement. Les mesures sanitaires ont été appliquées, dont le port du masque. Ils étaient bien protégés.

Deux groupes ont été constitués pour la visite du lac sacré à Mangatsa, dans le district de Mahajanga II, et le cirque rouge pour le deuxième groupe », a expliqué le président du conseil d'administration de l'Office régional du tourisme Boeny (ORTB). La saison des croisières pour le tourisme à Mahajanga a été marquée par sept escales du paquebot Island Sky en 2025, dont la dernière a eu lieu le 23 décembre.