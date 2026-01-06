Madagascar: Formation - Une nouvelle promotion devient un levier d'initiative économique.

6 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Raheriniaina

La grande salle située au sixième étage de l'Hôtel de la Poste a accueilli, samedi dernier, la première sortie de promotion d'un institut supérieur de formation spécialisé en cosmétique et agroalimentaire, dénommé Institut d'enseignement supérieur du Nord de Madagascar (IESNORM).

Les jeunes nouveaux détenteurs de diplôme de technicien supérieur (DTS) ne sont qu'au nombre de seize étudiants, issus de trois parcours, regroupés au sein de cette promotion baptisée « Taratra » (reflet).

À l'occasion de leur sortie de promotion, les nouveaux diplômés affichent une ambition affirmée : créer leurs propres entreprises et répondre, par l'entrepreneuriat, aux défis de l'emploi dans le Nord de Madagascar.

Formés pour être opérationnels dès la fin de leurs études, ces jeunes entendent s'imposer comme des acteurs du développement local et de la dynamisation du tissu économique régional. Au-delà du cérémonial, l'événement a surtout mis en évidence les résultats concrets d'un modèle pédagogique axé sur la pratique et l'insertion économique.

L'IESNORM s'affirme comme un acteur émergent de la formation universitaire orientée vers la valorisation des richesses locales. L'établissement est le fruit d'un partenariat tripartite associant Greentech France, l'Université Clermont Auvergne France et des enseignants de l'Université d'Antsiranana, réunis autour d'une même ambition : contribuer au développement économique du Nord en s'appuyant sur son potentiel naturel et humain.

Selon les explications, grâce à ses partenariats internationaux, l'institut offre de réelles opportunités à ses étudiants. Les meilleurs profils des trois parcours peuvent effectuer des stages de fin d'études chez Greentech France ou à l'Université Clermont Auvergne.

Par ailleurs, les projets innovants peuvent bénéficier de financements allant jusqu'à 2 000 euros, destinés à soutenir le lancement et le fonds de roulement des initiatives entrepreneuriales.

Enfin, l'école est reconnue comme centre d'incubation pour les première et deuxième années, permettant aux étudiants sélectionnés et motivés de poursuivre leur troisième année à l'Université Clermont Auvergne, après un processus de sélection.

