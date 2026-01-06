Madagascar: Surveillance aux frontières - Toutes les régions concernées

Les passagers en provenance de pays affectés par la variole du singe feront l'objet d'une surveillance. " La maladie ne provient pas de Madagascar. Elle est donc entrée par le port ou par l'aéroport.

C'est pourquoi, à l'aéroport international d'Ivato, tous les vols en provenance des pays où cette maladie est présente font l'objet d'une surveillance étroite", a déclaré le ministre des Transports et de la météorologie, Juste Crescent Raharisone, hier, lors de l'émission spéciale sur l'épidémie de variole du singe, sur la chaîne nationale.

Des caméras thermiques seront utilisées, dans le cadre de cette opération. "Si un cas suspect est détecté, des mesures immédiates seront prises", enchaîne la source. Les passagers des vols domestiques, en particulier les passagers en provenance de Mahajanga, feront également l'objet d'une surveillance.

Leur température sera surveillée de façon systématique et la déclaration sanitaire sera systématique pour les vols intérieurs. La traçabilité des passagers sera, par ailleurs, renforcée afin de déterminer précisément leur provenance pour voir s'il y a des doutes.

Au niveau des ports, les mesures déjà en place depuis les précédentes épidémies, restent en vigueur. Tout navire arrivant à Madagascar fait l'objet d'un contrôle : il sera notamment vérifié le port où il a appareillé.

Les membres d'équipage sont également soumis à des contrôles sanitaires. Les passagers des moyens de transports terrestres au niveau des gares routières sont, également, soumis au contrôle.