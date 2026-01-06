Afrique: CAN 2025 - Le Nigeria écrase le Mozambique et attend l'Algérie ou la RDC en quarts de finale

Le Nigeria a balayé sans aucune difficulté le Mozambique (4-0) ce lundi 5 janvier à Fès en huitièmes de finale. Les Super Eagles ont dominé la rencontre de bout en bout, portés par leur intenable duo Victor Osimhen-Ademola Lookman. Les Nigérians rejoignent à nouveau les quarts de finale où ils affronteront le vainqueur du choc entre l'Algérie et la République démocratique du Congo le 10 janvier.

Qui pourra arrêter le duo Osimhen-Lookman ? Les deux attaquants nigérians ont encore brillé ce lundi soir en huitièmes de finale de la CAN 2025, éliminant presque à eux seuls une équipe du Mozambique dépassée par les évènements sur la pelouse du Complexe sportif de Fès.

Auteur d'un seul petit but dans la compétition avant ces huitièmes de finale, mais toujours présent pour faire planer le danger dans la surface adverse, Victor Osimhen a trouvé le chemin des filets en trois minutes seulement... avant d'être signalé en position de hors-jeu (3e). Une mauvaise habitude prise par l'attaquant nigérian dans cette Coupe d'Afrique. Mais un Super Eagle en cache souvent un autre, et Ademola Lookman a concrétisé la domination de son équipe d'une frappe sèche (20e, 1-0) qui a laissé Ernan Siluane sur place. Le Ballon d'Or africain 2024 s'est offert, avec cette ouverture du score, son troisième but dans la compétition.

Il a continué à soigner ses statistiques en offrant une passe décisive à Osimhen cinq minutes plus tard, alors que son coéquipier attendait son tour au second poteau (25e, 2-0). Les Mambas avaient déjà la tête sous l'eau après la demi-heure de jeu, même s'ils n'avaient pas démérité en tentant quelques offensives. Mais les incursions menées par Geny Catamo (17e, 23e), bien trop seul devant, n'ont rien donné de concret.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'attaquant du Sporting Portugal s'est par contre presque ouvert le chemin du but face à Calvin Bassey avant la pause (42e), mais le roc nigérian l'a repris de justesse. Les finalistes de la dernière édition ont failli plier le match avant la pause, mais Akor Adams n'a pas trouvé le cadre (44e).

Osimhen-Lookman, duo redoutable... et explosif

Les Mozambicains auraient dû saisir leur chance quand ils en ont eu l'occasion, puisque Osimhen n'a pas souhaité faire durer le suspense plus longtemps en s'offrant un doublé dès la reprise (47e, 3-0). Encore une fois au second poteau, et encore une fois sur un service de son lieutenant Ademola Lookman qui signait là sa troisième passe décisive de la compétition pour autant de buts. Osimhen a lui atteint les 34 buts en 50 matchs avec les Super Eagles.

Tout n'a pas été parfait côté nigérian. Lookman a manqué le cadre (58e) après un ballon repoussé par Siluane qui a vécu une soirée bien morose à Fès. Surtout, en buteur éternellement insatisfait, Osimhen a peu à peu perdu ses nerfs, estimant que son coéquipier aurait dû le servir dans la surface (60e). Après un échange tendu entre les deux attaquants, Éric Chelle a décidé de remplacer l'avant-centre de Galatasaray pour faire entrer Moses Simon. Un choix qui n'a rien de surprenant au vu de la victoire déjà largement acquise, mais qui n'a pas plu au principal concerné.

Akor Adams est venu participer lui aussi à la démonstration des Super Eagles d'une puissante frappe sous la transversale (75e, 4-0), alors que les Mambas avaient abdiqué depuis un moment. Ademola Lookman aurait pu offrir la manita à son équipe si sa frappe n'avait pas fui le cadre de peu (77e). Avec une confiance gonflée à bloc et des attaquants en réussite, le Nigeria s'avance donc en quarts de finale pour affronter le vainqueur du choc entre l'Algérie et la République démocratique du Congo. Pour atteindre le dernier carré, il faudra réaliser un match parfait face à ces Super Eagles qui veulent effacer le souvenir de leur finale perdue en 2024.