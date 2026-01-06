Afrique: Delphin Kikuni Yano - « Historiquement, la RDC n'a jamais battu l'Algérie en match officiel »

À quelques heures du choc entre la RDC et l'Algérie en huitièmes de finale de la CAN, Delphin Kikuni Yano, ancien vice-président de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), a rappelé dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi ce lundi 5 janvier qu'historiquement, les Léopards n'ont jamais battu les Fennecs en match officiel.

Selon lui, cet élément donne un avantage théorique à l'Algérie, renforcé par ses cartons pleins en phase de groupes. Il insiste sur la nécessité de prendre cet adversaire très au sérieux.

Interrogé sur le parcours des Léopards, invaincus en phase de groupes mais deuxième de leur poule, face aux premiers, Kikuni Yano note que les systèmes de jeu utilisés contre le Bénin, le Sénégal et le Botswana devraient être adaptés.

Les Léopards ont développé des stratégies atypiques, imposant leur rythme à l'adversaire tout en profitant de ses erreurs pour faire la différence.

« À chaque fois, ils laissent l'adversaire croire à une domination passagère, contrôlent les transitions et évitent les relâchements coûteux », explique l'ancien dirigeant. Cette approche tactique, taillée sur mesure, a permis aux Congolais de rester invaincus malgré des apparences parfois trompeuses.