Congo-Kinshasa: L'Ordre national du Léopard, un élément majeur de notre cohésion nationale, note le CDER

Le parti Courant des démocrates rénovateurs (CDER) considère la création de l'Ordre national du Léopard comme un élément majeur de l'histoire commune et de la cohésion nationale.

Ce parti, membre de l'Union sacrée de la Nation, a réagi ainsi dans un communiqué parvenu lundi 5 janvier à Radio Okapi.

Pour le CDER, la création de l'Ordre national du Léopard cristallise « notre mémoire collective d'une part et constitue d'autre part la consécration de la mémoire héroïque nationale ».

Ce parti de Jean-Lucien Bussa soutient en outre l'idée d'une célébration mémorielle combinée des héros nationaux :

« La multitude de jours fériés dans le calendrier national constitue un handicap majeur pour notre économie».

Le CDER estime que la célébration mémorielle combinée à une date unique permettrait non seulement d'honorer la mémoire de ceux et celles qui se sont sacrifiés pour la cause nationale, mais également de revaloriser le travail, socle de l'indépendance économique nationale.

Cette formation politique propose par ailleurs que la journée consacrée aux héros et martyrs soit dénommée « Journée de la mémoire et de la cohésion nationale ».

Selon l'ordonnance présidentielle lue sur la RTNC le 31 décembre 2025, L'Ordre national du Léopard est destiné à récompenser les services éminents rendus à la Nation.

Les grades seront conférés par ordonnance du Président de la République, après avis de la Chancellerie des Ordres nationaux, aux nationaux. À titre exceptionnel, ils peuvent être conférés aux étrangers.