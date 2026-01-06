Congo-Kinshasa: La DGI lance la nouvelle plaque minéralogique « sécurisée » ce mardi au pays

5 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Direction générale des impôts (DGI) procédera au lancement officiel d'une nouvelle plaque minéralogique sécurisée pour les véhicules dès ce mardi 6 janvier 2026 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Conçue selon les standards internationaux, cette plaque remplace l'ancienne dans le but d'améliorer la sécurité des automobilistes, d'harmoniser le système national d'immatriculation et de faciliter les contrôles routiers par la police, note la DGI dans un communiqué consulté ce lundi 5 janvier par Radio Okapi.

Dans ce document, la DGI informe le public et particulièrement les propriétaires de véhicules automobiles ainsi que les usagers de la route de cette mesure gouvernementale.

Tous sont invités à se procurer cette nouvelle plaque pour se conformer à la réglementation en vigueur et contribuer à une meilleure organisation du trafic.

La DGI encourage une adoption rapide pour une harmonisation complète du système et précise que cette initiative s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de moderniser l'immatriculation automobile et de renforcer la sécurité sur les routes en RDC.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.