Congo-Kinshasa: La DGI lance la nouvelle plaque minéralogique « sécurisée » ce mardi au pays

La Direction générale des impôts (DGI) procédera au lancement officiel d'une nouvelle plaque minéralogique sécurisée pour les véhicules dès ce mardi 6 janvier 2026 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Conçue selon les standards internationaux, cette plaque remplace l'ancienne dans le but d'améliorer la sécurité des automobilistes, d'harmoniser le système national d'immatriculation et de faciliter les contrôles routiers par la police, note la DGI dans un communiqué consulté ce lundi 5 janvier par Radio Okapi.

Dans ce document, la DGI informe le public et particulièrement les propriétaires de véhicules automobiles ainsi que les usagers de la route de cette mesure gouvernementale.

Tous sont invités à se procurer cette nouvelle plaque pour se conformer à la réglementation en vigueur et contribuer à une meilleure organisation du trafic.

La DGI encourage une adoption rapide pour une harmonisation complète du système et précise que cette initiative s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de moderniser l'immatriculation automobile et de renforcer la sécurité sur les routes en RDC.