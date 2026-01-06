Congo-Brazzaville: Bourses SNPC - Quatre nouveaux étudiants congolais s'envolent pour Bakou, en Azerbaïdjan

En adéquation avec les vœux du nouvel an 2026, la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC) commence avec la réalisation partielle du volet de son programme de bourses d'excellence. De ce fait, le lundi 5 janvier, elle a signé, avec quatre bacheliers de la session de juin 2025, quatre contrats respectifs leur permettant de poursuivre leurs études à Bakou, en République d'Azerbaïdjan. Juste avant leur départ, ils ont été reçus au siège de la SNPC par Maixent Raoul Ominga, directeur général de la SNPC.

Lors de cette réception, le directeur général a procédé à la signature des contrats de bourse d'études en présence des quatre bénéficiaires. Par cet acte conventionnel, la SNPC ouvre l'octroi de contrats de bourse conclus en 2026 marquant une étape importante dans la structuration, la formalisation et le suivi du programme établi pour ce chapitre.

Les quatre étudiants bénéficiaires de 2026 sont : Géniale Joviale Bokouango ; Ruth-Victoire Bouop-Ngakana ; Le Bonheur La Grâce Etou Nko et Prefils Nixon Louzolo Mikele.

Rappelons que Géniale Joviale Bokouango a occupé la première place au classement national du baccalauréat (série S). Elle poursuivra avec les trois autres bénéficiaires, un cycle complet de cinq (5) années d'études à la Baku Higher Oil School (BHOS), institution universitaire de référence dans les domaines du pétrole, du gaz et de l'ingénierie énergétique.

Ces nouveaux boursiers viennent s'ajouter à vingt-huit étudiants congolais déjà en formation à l'étranger dans le cadre du programme de bourses de la SNPC. Ils poursuivent leurs études supérieures, notamment en Algérie et en Azerbaïdjan où, à ce jour, le nombre total d'étudiants boursiers de la SNPC en formation à Bakou s'élève à dix-sept.

Cette dynamique illustre l'engagement constant de la SNPC en faveur de la formation de ressources humaines nationales hautement qualifiées, appelées à renforcer durablement l'expertise congolaise dans les métiers stratégiques de l'industrie pétrolière et gazière.

À travers ce programme, la SNPC réaffirme sa volonté de contribuer activement au développement du capital humain, en offrant aux jeunes talents congolais des opportunités de formation de haut niveau au sein d'institutions académiques de renommée internationale.

Par la voix de son directeur, la SNPC a adressé ses félicitations aux étudiants bénéficiaires et leur a souhaité plein succès dans la poursuite de leurs études.

Étant en période de vœux, la SNPC pour ses vœux a placé la nouvelle année sous le signe de la performance, de l'innovation et de l'engagement collectif. Un bouquet de vœux de ralliement formulés en ces termes : « Merci à nos collaborateurs et partenaires pour leur engagement constant : ensemble, continuons à bâtir l'avenir ».