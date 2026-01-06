Sénégal: Le parc paysager de Cambérène sera embelli avant les JOJ, selon El Hadji Abdourahmane Diouf

Cambérène — Le parc paysager de Cambérène, situé dans la région de Dakar, sera aménagé et embelli à l'occasion des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, dans la capitale sénégalaise, a annoncé, lundi, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, El Hadji Abdourahmane Diouf.

"L'aménagement et l'embellissement de ce parc se feront en deux temps, la première phase avant les JOJ 2026, et la seconde à la suite de cet évènement international", a dit M. Diouf.

Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a fait cette promesse à l'occasion d'une tournée de deux jours qu'il effectue (5 et 6 janvier) dans plusieurs sites relevant du département qu'il dirige, dont la réserve naturelle urbaine de la Grande Niaye, à Pikine (ouest).

"La valorisation de ce parc niché au cœur de Dakar se fera avec des investissements publics et privés", a-t-il ajouté en présence de certains de ses collaborateurs, d'autorités administratives et d'agents du programme Xëyu ndaw ñi (des emplois pour les jeunes).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La direction des parcs nationaux, placée sous la tutelle du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, va "très rapidement valoriser" le parc paysager de Cambérène, selon El Hadji Abdourahmane Diouf.

Il a invité ceux qui le désirent à proposer au ministère des projets d'aménagement et d'embellissement du parc. "Nous demandons aux Sénégalais qui ont des projets d'embellissement et d'aménagement de se rapprocher du ministère pour lui présenter leur offre", a dit M. Diouf, assurant que la meilleure offre sera choisie en toute transparence.

Le parc paysager de Cambérène peut contribuer à l'amélioration du cadre de vie des Dakarois, s'il est bien embelli et "valorisé", selon El Hadji Abdourahmane Diouf.

Il a fait part de sa surprise d'avoir découvert les potentialités du parc paysager de Cambérène, un bijou environnemental au cœur de Dakar, selon lui.

Créé en 1948, cet espace vert a une superficie de 10 hectares. C'est une zone humide, d'une riche biodiversité, un sanctuaire d'oiseaux aquatiques aussi, propice à la promenade et aux activités de divertissement des enfants.

M. Diouf invite les Dakarois à venir découvrir le parc paysager de Cambérène que beaucoup d'entre eux, selon lui, ne connaissent pas.

"Il abrite, entre autres espèces, un manguier planté par l'ancien président de la République Léopold Sédar Senghor, des arbres centenaires et une pépinière de fleurs ornementales destinées aux palais et aux espaces publics de nos villes", a-t-il signalé.

L'État a décidé de valoriser davantage tous les parcs nationaux, a rappelé le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.

"Le ministère voudrait jouer un rôle important dans l'embellissement du cadre de vie de Dakar et de tous les sites devant abriter les JOJ Dakar 2026", a-t-il ajouté.