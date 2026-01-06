Sénégal: Kolda - Les députés invités à rendre compte de leurs mandats à l'Assemble nationale

Kolda — La journée de redevabilité, organisée lundi à Kolda (sud), vise à renforcer la démocratie et la transparence, avec comme objectif de pousser les députés à revenir à la base pour rendre compte de leurs mandats à l'Assemblée nationale, a appris l'APS des initiateurs.

"Nous avons organisé cette journée de redevabilité parlementaire dans le souci de renforcer la démocratie et la transparence", a déclaré El Hadj Sécou Badio, le coordonnateur de "Forces vives", une structure regroupant des acteurs de la société civile de la région de Kolda.

A travers cette journée, a-t-il expliqué, les organisateurs veulent aussi amener les parlementaires de la région à "revenir à la base pour faire face aux populations afin d'exposer [les réalisations effectuées] durant leur mandat à niveau de l'Assemblée nationale".

"Nos parlementaires ont eu un mandat des populations et ils doivent rendre compte, car ils sont leurs représentants" à l'Assemblée nationale, a ajouté M. Badio, coordonnateur de "Forces vives" dans la région de Kolda.

Après plusieurs heures d'échanges avec les acteurs de la société civile, la député Ndèye Marie Sané, coordonnatrice du MOJIP - Mouvement national des femmes du PASTEF (pouvoir) - à Kolda, a salué cette initiative.

Durant la première année de son mandat à l'Assemblée nationale, la parlementaire déclare avoir porté le plaidoyer pour l'achèvement des infrastructures aux arrêts dans cette région sud du pays.

Les acteurs de la société civile ont de leur côté invité l'Etat à œuvrer pour le développement de la région, à travers l'achèvement des chantiers aux arrêts, la construction d'unités de production, de transformation des produits agricoles, forestières, etc.