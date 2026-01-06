Sénégal: Kolda - Les députés invités à rendre compte de leurs mandats à l'Assemble nationale

5 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kolda — La journée de redevabilité, organisée lundi à Kolda (sud), vise à renforcer la démocratie et la transparence, avec comme objectif de pousser les députés à revenir à la base pour rendre compte de leurs mandats à l'Assemblée nationale, a appris l'APS des initiateurs.

"Nous avons organisé cette journée de redevabilité parlementaire dans le souci de renforcer la démocratie et la transparence", a déclaré El Hadj Sécou Badio, le coordonnateur de "Forces vives", une structure regroupant des acteurs de la société civile de la région de Kolda.

A travers cette journée, a-t-il expliqué, les organisateurs veulent aussi amener les parlementaires de la région à "revenir à la base pour faire face aux populations afin d'exposer [les réalisations effectuées] durant leur mandat à niveau de l'Assemblée nationale".

"Nos parlementaires ont eu un mandat des populations et ils doivent rendre compte, car ils sont leurs représentants" à l'Assemblée nationale, a ajouté M. Badio, coordonnateur de "Forces vives" dans la région de Kolda.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après plusieurs heures d'échanges avec les acteurs de la société civile, la député Ndèye Marie Sané, coordonnatrice du MOJIP - Mouvement national des femmes du PASTEF (pouvoir) - à Kolda, a salué cette initiative.

Durant la première année de son mandat à l'Assemblée nationale, la parlementaire déclare avoir porté le plaidoyer pour l'achèvement des infrastructures aux arrêts dans cette région sud du pays.

Les acteurs de la société civile ont de leur côté invité l'Etat à œuvrer pour le développement de la région, à travers l'achèvement des chantiers aux arrêts, la construction d'unités de production, de transformation des produits agricoles, forestières, etc.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.