Afrique: CAN 2025 - L'Égypte en quarts de finale

5 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Seynabou Ka

 L'équipe nationale d'Égypte s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025, après sa victoire sur le Bénin, 3-1, à l'issue des prolongations, lundi, à Agadir.

Marwan Attia a ouvert le score pour les Pharaons à la 69e mn. Les Béninois ont réagi presque à la fin de la rencontre, grâce à Dossou, qui a égalisé à la 83e mn.

Le match s'est terminé sur un score de parité, 1-1, dans le temps réglementaire.

Les Égyptiens, plus habitués que les Béninois au football international, ont fait la différence lors des prolongations.

Marwan Attia s'est mué en passeur décisif pour permettre à son équipe de reprendre l'avantage à la 97e mn. C'est à la 124e minute que le capitaine des Pharaons, Mohamed Salah, a définitivement scellé la qualification égyptienne en inscrivant le but du break.

En quarts de finale, l'Égypte va rencontrer le vainqueur du match entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qui aura lieu mardi à 19 h 00 GMT, à Marrakech.

